Lagerbäck sammenligner Braut Haaland med svensk fotballegende

Landslagssjefen brukte den tidligere svenske landslagsspissen Henrik Larsson (48) som eksempel da han ble utfordret på hva som har gjort 19-åringen så god.

– Han har et ganske klart syn på hva som skal til for å lykkes som spiss, hva som skal til for å komme til målsjanser, sier Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse.

Den norske landslagssjefen hintet også om at han kan fungere bra i partnerskap med Joshua King, som er mer ballsøkende enn 19-åringen.

– Man har to typer spisser, hvis man ser på det veldig svart/hvitt: Én som kanskje er litt mer egoistisk og gjør det på egen hånd, mens han er veldig bevegelig. Det er ofte de som er de beste målscorerne, tror jeg, sier Lagerbäck, og tar i bruk en sammenligning:

– En del spisser søker seg mot ball, mens han søker seg mot der han kan få mulighet til å score. Jeg pleier alltid å bruke Henrik Larsson som eksempel, som er en av de flinkeste til det.

Den tidligere Celtic-, Barcelona- og Manchester United-spilleren scoret 37 mål på 106 landskamper mellom 1993 og 2009.

Lagerbäck ble også spurt om han kommer til å gi noen råd om Haaland, som later til å være svært ettertraktet blant storklubbene i Europa, når det gjelder klubbvalg.

– Først og fremst skal han spørre meg for at jeg skal gi meg et råd. Generelt sier jeg alltid at de skal vurdere sin nåværende situasjon, så skal de vurdere privat, sosial og fotballmessig, sier Lagerbäck, som ikke legger skjult på at spilletid er viktig.

Lars Lagerbäck møtte pressen tirsdag ettermiddag i forkant av landskampene hjemme mot Færøyene fredag og Malta borte tre dager senere.

Norge er fire poeng bak Sverige på andreplass i gruppe F. I tillegg er Romania tre poeng foran på tredjeplass.

Det må med andre ord et lite under til for at Norge skal ta seg til EM gjennom direktekvalifisering, og ikke Nations League.

