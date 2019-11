Foto: Sabroe, Liselotte / Scanpix Denmark

Hareide om Bendtner: – Det er alltid andres skyld

MOLDE (VG) Åge Hareide (66) mener Nicklas Bendtner først og fremst må se på seg selv når det gjelder alle situasjonene han har kommet opp i gjennom karrieren - ikke legge skylden på alle andre.

– Det skinner jo gjennom i boken at han har hatt sine problemer, det er det ingen tvil om, sier Åge Hareide - der vi møter den danske landslagssjefen i hans hjemby Molde tirsdag formiddag, dagen etter at den nye boken til Nicklas Bendtner har skapt store overskrifter i både Danmark og Norge.

– Det er alltid andres skyld... aldri hans egen. Det du må gjøre er å peke på deg selv først og fremst, når noe skjer, sier Åge Hareide.

Den danske landslagssjefen, friskmeldt etter kne-operasjonen nylig, har fått opplest deler av boka av det danske fotballforbundets pressesjef, så han vet hva Bendtner har sagt/skrevet i det som omhandler Rosenborg og det danske landslaget. Den danske spissen skriver blant annet at Hareide ble tungen på vektskålen for at han valgte Rosenborg.

Men Bendtner og Hareide har forskjellig tilnærming til fakta.

– Det stemmer at jeg anbefalte Nicklas Bendtner å dra til Rosenborg, og det stemmer at jeg sa at det ville øke sjansene til landslagsspill - fordi der ville han få mange innlegg, og som jeg sa: «Er det en ting du er god til, så er det å score mål,» sier Hareide til VG.

– I boka står det at du skal ha sagt at han - Bendtner - er din «nummer en-spiss» hvis han spiller fast og scorer mål i Rosenborg. Stemmer det?

– Nei. «Min nummer en»? Nei, det stemmer ikke. Det var andre enn Bendtner som var spiss nummer en. Men han kom jo på landslaget, via godt spill i Rosenborg. Så det jeg sa, det stemte jo, sier Hareide.

LER GODT: Åge Hareide i Molde tirsdag formiddag. Foto: Knut Espen Svegaarden

Kun vondt å vrake Jensen

I boken skriver Bendtner mye om at han ble vraket til VM i Russland i 2018. Det er også dette som innleder hele boken. Hareide sier at han selvsagt forstår at Bendtner ble skuffet over VM-vrakingen, men han mener han gjorde rett, og at hvis det er én spiller han har dårlig samvittighet overfor så er det Mike Jensen, ikke Nicklas Bendtner.

– Nicklas var skadet, han ville heller ikke bli frisk til noen av treningskampene våre før VM. Så det var et ganske greit valg, egentlig. Vi ville ikke ha med skadde spillere til et mesterskap. Det var heller ikke sikkert at Nicklas ville bli klar til noen av kampene, forklarer Hareide.

– Det er Mike Jensen som burde være mest skuffet. Han var den siste som ble vraket fra troppen, og den eneste jeg hadde vondt av, sier Åge Hareide til VG.

«Så hele tiden på VM som min gulrot»

Bendtner skriver i boka at både han selv og Mike Jensen fikk beskjeden på et hotell ved Kastrup flyplass. Han beskriver seansen som spesiell og nervepirrende.

«Hareide har fortsatt ikke dukket opp, men det har Jon Dahl (Hareides assistent). Vi får øyekontakt. «Nicklas» sier han «Kom hit.» Da vet jeg godt hva som venter meg. Ute på gangen står Hareide og venter. Skjorten hans er våt av svette. Det drypper fra nesetippen hans før han sier: «Du skal ikke med, Nicklas. Vi tror ikke du vil rekke kampene.»

Det er åpenbart at han tok VM-vrakingen svært tungt. Mot slutten av innledningen skriver han dette:

« De andre har sin siste frikveld før VM, og jeg sitter på badet og gråter. Jeg har kjempet for dette i halvannet år. Jeg flyttet til en liten by høyt oppe i Norge for å starte på nytt. Og så hele tiden på VM som min gulrot. Det som skulle gjøre slitet verdt det, og som motiverte meg til å gjøre om på alt. Til å droppe snarveiene, til å velge den vanskelige og lite glamorøse omveien, den som alle kunne respektere meg for å ta».

Danmark kom seg til åttedelsfinalen i VM i Russland. Der spilte de 1–1 mot Kroatia, men tapte så 3–2 etter straffesparkkonkurranse. Kroatia kom helt til finalen hvor de tapte 4–2 mot Frankrike.

