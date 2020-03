INNELÅST: Fotballspiller Stine Hovland tilbringer store deler av dagen med å sitte vinduskarmen og se etter folk i leiligheten i Milano. Foto: Stine Hovland/Privat

Fast i «spøkelsesbyen» Milano – advarer nordmenn som ikke tar situasjonen på alvor

Lombardia-regionen i Italia har alene flere coronadødsfall enn Kina. Norske Stine Hovland (29) sitter «innesperret» i Milano og håper nordmenn tar situasjonen på alvor.

– Nå er det som en spøkelsesby. Hvis du slipper en knappenål ut av vinduet om kvelden, så tror jeg du hører at den treffer bakken. Det er helt stille, sier Stine Hovland på telefon til VG.

Den norske AC Milan- og landslagsspilleren sitter i leiligheten sin i den italienske byen Milano.

Hun snakket med TV 2 om tilværelsen i «spøkelsesbyen» søndag.

Italia er det hardest rammede landet i Europa. Nærmere 70.000 er bekreftet smittet og det er registrert over 6800 dødsfall.

Lombardia-regionen i Nord-Italia, hvor Milano ligger, har nå flere bekreftede corona-dødsfall enn Kina.

– Det er vanskelig å ta innover seg. Når vi ser på nyhetene her, så ser vi bilder av sykehus og slikt, men når du er ute får du bare et inntrykk av at alt er stille. Det er nesten vanskelig å skjønne hvor alvorlig det er, sier Hovland.

De siste ukene har hele landet hatt portforbud.

– Når vi går på butikken, så får vi ikke gå sammen. Det er kun én fra hver familie. Det er en veldig alvorlig stemning. Du føler nesten at du ikke kan snakke i køen til butikken, sier 29-åringen.







TOMME GATER: På vei til butikken for noen dager siden, knipset Stine Hovland bilder av Milanos folketomme gater.

Situasjonen i Norge: – Sånn var det her også

Med mye dødtid i hverdagen, følger Hovland nøye med på situasjonen i Norge gjennom nyhetene.

– Når jeg ser på nyhetene i Norge nå hvor folk er på fest, på café og sånne ting, så tenker jeg at det var akkurat sånn det var her også. Det var fint vær, folk var utendørs og tok det ikke så seriøst, sier hun.

– Nå får du bot hvis politiet tar deg i at du er ute og går uten at du skal i butikken. Da er det bot på 5000 euro. Det tror jeg har satt en støkk i folk.

Hovland håper det norske folk og alle andre tar situasjonen på alvor.

– Nå må vi ha en ekstra uke inne i Italia fordi tiltakene ikke har fungert godt nok. Hvis folk ikke tar det alvorlig, så blir det bare verre og verre. Da tar alt mer tid enn hvis folk bidrar med en gang, sier hun.

Brukte to timer i butikken

Italias unntakstilstand og portforbud har blitt utvidet flere ganger. Hovland har tidligere drevet med nedtelling av dagene og ukene til ting åpner igjen.

– Det er tungt hver gang det utvides. Du er så klar for å komme i gang igjen, men samtidig må du gjøre alt for at det ikke skal bli større spredning og ta alle forholdsregler du kan. Jeg tror det er en tung periode for alle uansett, sier hun.

Å gå i butikken er et slags høydepunkt for dagen, men det kan ta sin tid.

– Her om dagen brukte jeg to timer i butikken fordi jeg måtte stå i kø for å komme inn og handle. Det er veldig få i butikken om gangen. Alle står i kø utenfor og holder minimum en meters avstand.

Mye tid er tilbrakt i vinduskarmen i leiligheten med å speide etter noen sjeldne forbipasserende i gatene utenfor.

– Det er ganske tomt ute. Hvis vi ser en som går ute i gaten, så tenker man nesten med en gang «Gå hjem! Kom deg inn», sier hun.

LENGTER: AC Milan-spiller Stine Hovland (midten) lengter etter å spille fotball igjen mens hun sitter så godt som innesperret i leiligheten sin i Milano. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Får ikke reise til Norge

Fotballspilleren er inne i sin tredje uke uten fellestreninger med laget.

Allerede i slutten av februar måtte midtstopperen melde forfall til kvinnelandslagets tropp til Algarve Cup. AC Milan, klubben hennes, hadde gitt alle spillerne utreiseforbud som følge av virusutbruddet.

– Vi er flere som har spurt flere ganger om vi kan reise hjem, men klubben har kommet frem til at vi har det bedre med å være her. Jeg har jo vært innstilt hele veien på at jeg ikke får reise hjem, så jeg må bare forholde meg til det, sier hun.

Hun har daglig kontakt med familien hjemme i Norge over telefon.

I tillegg har hun i denne perioden fått seg en samboer. Hennes islandske lagvenninne Berglind Björg Thorvaldsdóttir har flyttet inn i 29-åringens leilighet.

Publisert: 25.03.20 kl. 03:21

