Svensk kommentator kaller Maars Johnsen «vandrende utedass»

ULLEVAAL STADION (VG) Bjørn Maars Johnsen (27) scoret mot Sverige, men beskrives med stinkende karakteristikker av svenske Noa Bachner. Expressens kommentator mener det er en misforståelse dersom noen tar ordbruken ille opp.

I sin kommentar etter 3–3-dramaet på Ullevaal Stadion skriver han:

«En 195 centimeter høy vandrende utedass for å holde den minst like fysiske, men betydelig mer allsidige Joshua King (et konstant problem) med selskap.

Han skulle gjøre matchens første mål, Johnsen, men et ulogisk sådan».

Bjørn Maars Johnsen ligger i sengen sin på spillerhotellet idet VG kontakter ham og legger frem Bachners «utedass»-beskrivelse.

– Ja, vel, svaret mitt er at jeg scoret 1–0-målet, og jeg tror ingen svensk spiller vant en hodeduell mot meg i kveld. Så han kan mene hva han vil, skriver 27-åringen i en SMS til VG natt til onsdag.

Noa Bachner avdramatiserer det hele når VG konfronterer ham med ordbruken. Han mener det er en misforståelse dersom noen tar det ille opp, og at det ikke er ment negativt fra hans side.

– Det finnes en veldig enkel og udramatisk forklaring ettersom beskrivelsen har blitt brukt av svenske kommentatorer for å beskrive spillere som er tøffe å møte. Hvis man ikke har fulgt med på svensk sportsjournalistikk, gjetter jeg på at metaforen er merkelig, sier kommentatoren.

Bachner forklarer videre:

– Den er lånt av min kollega David Fjäll, som kommenterte VM-matcher for SVT i Russland sist sommer. Han pratet da om en storvokst spiller på Australia. Også en ishockey-kommentator, Niklas Wikegård, har brukt metaforen for å beskrive fysiske spillere.

Bachner påpeker at han skrev en tweet om uttrykket i fjor sommer der det kommer frem at han syntes det var morsomt:

Maars Johnsens 1–0-scoring, som burde vært annullert for offside, var førsteomgangens eneste scoring.

Men i andre omgang tok kampen helt av: Joshua King sendte Norge opp i 2–0 før svenskene snudde til 3–2-ledelse. Deretter reddet Ola Kamara ett poeng for Norge med en heading seks minutter på overtid.

