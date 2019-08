UENIGE: Det har ofte vært mye kjekling mellom Molde og Odd. Det fortsatte i pressesonen etter 2–2-kampen på Aker Stadion, denne gangen med Erling Moe og Dag-Eilev Fagermo i hovedrollene. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Molde-treneren ler av Fagermo-uttalelser: – Da er ikke de et topplag

MOLDE (VG) Dag-Eilev Fagermo var ikke fornøyd med at en offsideplassert Leke James satte inn 1–1 for Molde. Han sier at studier viser at topplag får dommeravgjørelser i sin favør. Det får Molde-trener Erling Moe til å flire.

– Det har jo en eller annen skrevet oppgave på nede på Sørlandet. De har jo bevist at de beste lagene får dommeravgjørelser med seg, hevder Fagermo overfor VG.

– Og det er surt når dere er i gullkamp?

– Det er klart det. Vi skal ha tre poeng, vi. De kan ikke få offsidemål i en toppkamp. Det er for dårlig.

VG rakk ikke spørre da Odd måtte haste av sted for å rekke et fly, men Fagermo viser trolig til førsteamensuensis ved Universitet i Agder, Bjørn Tore Johansen, sin forskning.

– Vi analyserte 14 straffesparksituasjoner. I elleve av situasjonene ble det ikke tildelt straffespark. I syv av tilfellene angrep lag med lav status mot lag med høy status, uttalte Johansen ifølge UiAs hjemmeside.

Mener Fagermo bør være fornøyd

I artikkelen viser de også til forskning fra tysk fotball, som viser at hjemmelaget ofte får avgjørelsene i sin favør, ifølge ScienceDirect.

Fagermos uttalelse får imidlertid Molde-trener Erling Moe til å stusse.

– Da er ikke de et topplag, sier han til VG.

– Hvorfor ikke det da?

– Nei, det skjønner jeg ikke. Jeg regner jo med at de er et topplag, hvis vi er et topplag. Så da må han jo være glad for det.

Torgeir Børven scoret to ganger da Odd tok med seg ett poeng fra Aker Stadion:

Det betyr at laget fra Skien fremdeles kun er fem poeng bak moldenserne når elleve serierunder gjenstår. Moe mener at uttalelsen faller på sin egen urimelighet.

– De ligger jo på tredjeplass, så hvis de ikke er et topplag også, så skjønner jeg ingenting. Da må han jo være glad for det om han mener at han får ting han ikke skulle hatt, sier Moe.

Etter intervjuet med VG klarte ikke Erling Moe å holde seg i pressesonen, og flirte godt da han skulle starte neste intervju med TV 2, men beskrev samtidig Fagermo som en «fin fyr».

Oppgitt over offsidemål

Dag-Eilev Fagermo synes heller ikke at betegnelsen til Eirik Hestad om at det var «to tapte poeng» for Molde etter 2–2 på eget kunstgress.

– Han kan jo ikke kalle det det når de får et offsidemål. Det synes jeg er latterlig sagt, rett og slett, sier Fagermo, før han legger til:

– Men jeg skjønner jo at de gjerne vil vinne hjemme:

Tomålsscorer Torgeir Børven mente imidlertid at uavgjort var et greit resultat for Odd.

– Men det er synd at vi ikke scorer på flere av sjansene våre, sier Børven til VG.

Et skår i gleden for telemarkingene var at Moussa Njie måtte forlate banen med en alvorlig skade, som trolig gjør at han mister resten av sesongen.

– Det gjør vi nok, dessverre. Det er veldig trist, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til VG.

