SKAL SPILLE FOR 40.000: Billettene til ligaåpningen mellom Guro Reitens Chelsea og Tottenhams kvinnelag ble revet bort på fire dager. Foto: Paul Sigve Amundsen, NTB Scanpix

Reiten gikk seg bort på Chelseas treningsanlegg

BERGEN (VG) Treningsanlegget er så stort at hun har slitt med å finne veien ut på egen hånd. Men Guro Reiten (25) stortrives i England etter overgangen til Chelsea. Straks skal hun spille foran over 40 000 tilskuere på Stamford Bridge.

– Jeg koser meg i en ny og annerledes hverdag. Ekstremt kult å få være en del av noe så stort, sier Reiten til VG.

Hun er én av mange norske spillere som har tatt steget ut i Europa etter sommerens VM.

Nå er hun lagvenninne med landslagskollegaene Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i Chelsea. Reiten forteller om en ny og tøff treningshverdag.

– Jeg ser at det er et steg opp fra Norge. Det er det ingen tvil om, men det er jo derfor jeg valgte å gå dit. Jeg vil mestre det nivået også, sier hun.

Den engelske toppligaen starter i helgen og Chelsea tar imot Tottenham på Stamford Bridge i første serierunde søndag klokken 13.30 (kampen sendes på Viasat 4).

Klubben valgte å dele ut gratisbilletter for å fylle stadion i ligaåpningen – og etter bare fire dager var over 40 000 billetter revet bort.

– Det blir sykt kult. VM har gitt oss enorm oppmerksomhet og nå må man bare ri på den bølgen. England er et fotballand uten like, og det lover godt at vi klarer å få publikum til å komme på våre kamper nå. 40 000 på tribunen – det blir liv, sier Reiten og gliser.

Gikk seg bort på treningsfeltet

Men det er ikke alt som er så lett med å komme til en ny og stor klubb.

En av de første dagene på trening med sine nye lagvenninner, klarte Reiten å gå seg bort på Chelseas treningsanlegg.

– Det var en dag jeg skulle gå hjem og så tenkte jeg at jeg skulle finne meg en snarvei. Jeg endte opp med ikke å finne en snarvei og måtte spørre om hjelp for å finne veien ut. Det er heldigvis mange hyggelige sikkerhetsvakter som går rundt! sier Reiten og ler.

25-åringen fra Sunndalsøra bosatt seg i forstaden Cobham, et godt stykke utenfor London.

– Det er veldig fint der. Litt sånn landlig. Jeg føler ikke at jeg bør i noen storby, sier Reiten.

Da hun gikk fra Trondheims Ørn til LSK Kvinner i 2016, valgte hun å bosette seg i Lillestrøm i stedet for i Oslo. Bylivet er ikke noe for henne, skal vi tro 25-åringen selv.

– Jeg har vært i London én gang og ja... Det blir nok ikke så ofte jeg tar turen inn dit, sier hun og smiler.

Sovepille-tabbe i VM: – Klarte ikke reise meg opp

25-åringen beskriver seg selv som et vanedyr. Blant annet har hun en lang liste over ritualer hun må gjennom på kampdag:

Og «vanedyret» Reiten fikk seg en ny utfordring under fotball-VM i sommer.

Hun fortalte mediene ved flere anledninger at hun sliter med å sove etter kamper, spesielt når kampene gikk så sent som de gjorde i Frankrike-VM.

I fotballforbundets podcast PodBall fortalte Reiten at hun etter VM-åttedelsfinalen mot Australia for første gang tok en sovepille.

– Jeg er jo én av dem som sliter ekstremt med å sove uansett om kampen er tidlig eller sent. Når det bare var tre dager mellom kampene, så må man få den søvnen og restitusjonen man trenger. Men nå har jeg lært at jeg skal ta den når jeg legger meg i senga, ikke tidligere, sier hun til VG og ler.

Reiten tok sovepillen under middagen og kom ikke lenger enn til trappen før hun sovnet.

– Altså, Guro var dritings på vei opp til rommet! sier Caroline Graham Hansen i podcasten om hendelsen.

– Jeg husker ingenting av det, men Bente hadde funnet meg i trappen og spurte om jeg skulle være med opp. Jeg hadde visst ikke klart å reise meg opp, så hun måtte løfte meg inn på rommet! forteller Reiten til VG.

På et pressemøte dagen etter kampen stilte flere norske medier, uvitende om sovepille-forsøket, spørsmål om hvordan det hadde gått med 25-åringens nattesøvn etter åttedelsfinalen.

– Det var litt flaut. Jeg bare jattet med og sa at jeg slet litt med søvnen, men så hadde jeg jo egentlig hatt min beste natts søvn noen gang!

