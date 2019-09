– Sykt om det blir seriefinale mot Glimt

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen – Molde 1–3) Molde er tilbake på tabelltoppen i Eliteserien ett poeng foran Bodø/Glimt. Ohi Omoijuanfo (25) – Moldes toppscorer – ser for seg et drama om seriegullet til siste slutt.

Molde vant komfortabelt over Mjøndalen. Ohi sørget for scoringen som sendte romsdalingene foran (0–1) på Consto Arena i Buskerud-bygda. Men kampen om ligatittelen er kanskje ikke avgjort før om nøyaktig tre måneder. Da møtes Molde og Bodø/Glimt i det som trolig vil se ut som «snørosenes by» i aller siste serierunde.

GULLGLIS: Ohi har pakket kofferten, og setter seg i Moldes buss på vei hjem etter seieren over Mjøndalen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Selvfølgelig ser vi på tabellen nå. Akkurat nå leder vi med like mange spilte kamper som de andre, så det er deilig. Det er opp til oss selv nå. Men vi er vår egen verste fiende, sier Ohi.

– Hvordan tror du høsten blir. Og kan det bli avgjort i siste serierunde mot Glimt?

– Det kan faktisk bli avgjort i siste kampen. Og det er sykt om det blir avgjort med seriefinale, svarer Ohi Omoijuanfo.

Molde satte standarden fra første spilleminutt. Ohi avsluttet knappe halvmeteren utenfor før klokken hadde passert ett minutt. Så knallet han til med et susende skudd like over etter 12 minutter, før Molde-spissen endelig fikk uttelling etter 24 minutter med 0–1.

Men Ohi kan takke Fredrik Sjølstad og Erling Knudtzon for målet. Førstnevnte spilte opp Knudtzon på venstrekanten. Han slo inn i felet der Ohi kom i fart – kastet seg etter balen – og feide den i det åpne målet.

– Han (Erling) var helt fantastisk i denne kampen. Med de løpene han gjør er det bare å være posisjon foran mål. Og scoringen hans, ja jeg fikk sjokk, fordi jeg aldri har sett ham gjøre dét før, sier Ohi.

Det var for øvrig hans 11. seriescoring for året. Fire bak ligaens toppscorer Torgeir Børven (Odd). Erling Knudtzon var i storslag i spann med Ohi. Målet som på mange måter avgjorde kampen – etter 55 minutter – var en skikkelig perle. Han dro seg innenfor 16-meteren, og banket ballen inn i motsatt kryss.

Mjøndalen satset i en offensiv 3–5–2 formasjon. De hadde ballen mye. Trener Vegard Hansen var åpenbart fornøyd. Men han var ikke så fornøyd med dommer Espen Eskås, som etter Hansens mening snøt dem for en klar straffe, da Vegard Forren handset i 1. omgang.

– Jeg mener det er en klar hands. Hadde jeg vært dommer ville jeg blåst. Men han (Eskås) mener det ikke kvalifiserte til straffe. Der var vi uheldig, sier Vegard Hansen.

Vegard Forren innrømmer overfor VG – på vei ut av garderoben og buss til Gardermoen – at han headet ballen i egen hånd.

– Ballen faller ned på hånden min etter headingen. Men om jeg får noen fordel av det får ekspertene avgjøre, sier Forren.

Molde hadde tydeligvis bestemt seg for å ta tilbake tabelltoppen etter at Bodø/Glimt rotet seg bort mot Odd i Skien fredag kveld (1–3). De startet med playmaker Magnus Wolff Eikrem og spissen Leke James på benken. Men var ikke nevneverdig svekket, så det ut til, og ledet komfortabelt da James og Eikrem slapp innpå.

– Vi viser stor karakter. Vi har vært gjennom åtte tøffe uker, inkludert spill i Europa, og vi har ikke tapt i Eliteserien i denne periode. Karakteren i spillergruppen er sterk. Enten det er gleder eller skuffelser. Og spør du meg, så hadde det vært helt greit om vi leder serien helt inn, sier Molde-trener Erling Moe.

Molde var vunnet tre seriegull siden 2011. I de to sise sesongene har det endt med sølv. Kollega Vegard Hansen tror det blir Molde som vinner, fordi de har den sterkeste stallen, men han medgir at han er fascinert av det Glimt har fått til med små ressurser.

– Det hadde vært fint for interessen om små klubber vinner, sånn sett hadde det vært bra om Glimt vant Eliteserien, sier Vegard Hansen.

Knudtzon hadde målgivende og scoring for Molde. Men dagens prestasjon var det kanskje Molde-keeper Alexandro Craninx som sto for. Tre minutter før slutt reddet han helt fantastisk da MIF-innbytter Fredrik Brustad var gjennom. Men på overtid var han sjanseløs på Sondre Liseths kanon fra 18 meter til 1–2.

Men Molde svarte. Eirik Hestad fastsatte sluttresultatet (1–3) like etter at hjemmelaget hadde redusert.

Publisert: 01.09.19 kl. 19:55 Oppdatert: 02.09.19 kl. 08:08







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 20 13 4 3 47 – 21 26 43 2 Bodø/Glimt 20 13 3 4 46 – 30 16 42 3 Odd 20 11 5 4 31 – 23 8 38 4 Rosenborg 20 9 6 5 31 – 25 6 33 5 Brann 20 9 5 6 28 – 22 6 32 6 Kristiansund 20 8 5 7 26 – 22 4 29 7 Vålerenga 20 7 6 7 34 – 30 4 27 8 Viking 20 7 6 7 31 – 32 -1 27 9 FK Haugesund 20 6 7 7 29 – 25 4 25 10 Lillestrøm 20 7 4 9 26 – 32 -6 25 11 Stabæk 20 6 5 9 22 – 27 -5 23 12 Tromsø 20 6 4 10 25 – 40 -15 22 13 Mjøndalen 20 4 8 8 27 – 37 -10 20 14 Ranheim 20 5 4 11 23 – 36 -13 19 15 Sarpsborg 08 20 2 10 8 22 – 29 -7 16 16 Strømsgodset 20 4 4 12 22 – 39 -17 16 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

