JUBEL: Samuel Adegbenro jubler etter scoring for Rosenborg mot Stabæk. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Rosenborg tilbake på seierssporet

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Stabæk 3–2) Noen få glimt av storhet, og ett glimt av Bjørn Maars Johnsen var nok til å sikre et toppet Rosenborg tre viktige poeng i serien før tirsdagens returmøte med Dinamo Zagreb.

Erik Eikebrokk

Rosenborg er på fjerdeplass med 32 poeng. Molde og Bodø/Glimt (begge 39 poeng) og Odd (34 poeng) er foran med en kamp mindre spilt.

Scoringer fra angrepsspillerne Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro og et straffemål fra innbytter Pål André Helland var godt nytt for trener Eirik Horneland.

Forsvarsspillet ga derimot grunn til bekymring, ettersom en enslig, men god Stabæk-spiss, Kasper Junker, holdt på å stikke kjepper i Rosenborg-hjulene.

Toppet laget

Til manges store overraskelse valgte Horneland å stille med den samme elleveren som spilte viktig bortekamp i Champions League-playoffen for tre dager siden.

Overraskende, ettersom det er bare tre dager til det viktige returoppgjøret på Lerkendal, der Rosenborg spiller om hundrevis av millioner og retur til gruppespillet i Champions League.

Slik er utgangspunktet:

Maars Johnsen viste seg

Før kampen dreide det meste seg om Rosenborgs lånesignering Bjørn Maars Johnsen. Han landet på Værnes sent fredag kveld. I pausen ble han presentert for Lerkendal-publikummet, men uten at det ble gjort noe intervju.

Det publikummet fikk vite, var at Johnsen er klar til bortekampen mot Vålerenga 1. september, og at landslagsspissen skal spille i drakt nummer 23.

Ute på matta var det Stabæk som åpnet kampen best. Hjemmelaget fikk den første sjansen etter bare fire minutter, men Yaw Amankwhah headet over fra meget god posisjon.

Tam første omgang

Fire minutter etterpå hang ikke Tore Reginiussen med da Junker slo på storfarten på en god Stabæk-kontring. Junker la inn fra venstre, og Birger Meling endte opp med å skli ballen i eget mål.

Rosenborg-spillerne virket til tider å tenke mer på å holde seg friske og uthvilte til tirsdag, men festet etter hvert et klart grep om kampen mens Stabæk nøyde seg med sporadiske kontringer.

Etter 28 minutter traff Vegar Eggen Hedenstad endelig på corner - én av mange - og Søderlund traff perfekt med avslutningen etter David Akintolas flikk.

Samtidig som Johnsen ble presentert i pausen, holdt nok trener Eirik Horneland en aldri så liten tordentale i hjemmegarderoben. Det var i hvert fall et langt mer påskrudd hjemmelag som startet andre omgang.

Nære 3–3

Før fem minutter var spilt, hadde Rosenborg hatt to svære sjanser ved Mike Jensen og Anders Konradsen. Og 2–1 skulle komme.

Samuel Adegbenro snappet til seg ballen like utenfor 16-meteren og klemte til. Avslutningen var perfekt.

Da Pål André Helland økte til 3–1 på straffe, etter en tvilsom dommeravgjørelse etter en duell mellom Even Hovland og Stabæk-keeper Marcus Sandberg, med et kvarter igjen.

Sju minutter før full tid skapte Junker spenning da kan knuste en passiv Even Hovland i hodeduell, og stanget inn reduseringsmålet.

Like etterpå var Kosuke Kinoshita nær utligning, men en strålende redning fra fra André Hansen sørget for hjemmeseier.

Publisert: 24.08.19 kl. 19:50 Oppdatert: 24.08.19 kl. 20:01