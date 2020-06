BEKYMRET: Fotballpresident Terje Svendsen er svært bekymret for barnefotballen og bredden nå som de fortsatt ikke får spille kamper. Foto: Fredrik Hagen

Debatt

Fotballpresidentens bønn til politikerne

Kjære regjeringsmedlemmer. Kjære stortingspolitikere. Kjære helsemyndigheter. Dere har jobbet døgnet rundt for å håndtere en utrolig krevende situasjon for landet vårt. Det er vi takknemlige for.

TERJE SVENDSEN, president i Norges Fotballforbund.

Mange har bidratt stort og betalt en høy pris – også vi i norsk fotball. Bakgrunnen kjenner vi alle, og mange har samvittighetsfullt deltatt i den nasjonale dugnaden for å få ned smittetallene, inkludert våre fotballklubber. For det har vært viktig og nødvendig, og fordi fotballfamilien stiller opp.

Smittetallene er nå lave og parallelt med det gjenåpnes store deler av det norske samfunnet. Tusenvis av fotballfolk over hele landet, unge som eldre, benket seg derfor foran pc’er og TV-skjermer med store forventninger til regjeringens pressekonferanse fredag 12. juni. Vår visjon er glede, drømmer, fellesskap. Vi – inkludert fotballspillere i alle aldre som tre måneder i forveien fikk drømmene og forventningene knyttet til å spille FOTBALLKAMPER satt på vent – drømte om en god nyhet. Om at vi skulle få spille kamper igjen.

Treningssentre, svømmehaller og andre aktiviteter innendørs ble åpnet. Det er bra. Men drømmene til barn og unge som gledet seg til å spille kamper igjen, ble knust. For fotballen – Norges desidert største idrett med rundt 400 000 aktive spillere – er døren fortsatt stengt for å spille fotballkamper. 20-åringen i senior breddefotball kan attpåtil ikke trene som normalt. De er det mange av.

Fotballkampen er den store driveren og motivasjonsfaktoren for å spille fotball, som gjør at du orker lange treningsoppkjøringer vinterstid i slaps og snø. Det som gjør at du forblir i fotballen sesong etter sesong. Kriblingen i magen når det nærmer seg kamp, felleskapet på tur til og fra lokalderbyet i 5. divisjon i seniorfotballen, eller de gigantiske sommerfugler i magen når 6-åringens aller første fotballturnering bare er timer unna. Vi håpet – og vi trodde – faktisk at dere ville gi drømmene til hundretusener av spillere vinger å fly på denne fredagen. Skuffelsen kan kun beskrives som enorm.

Når det blir kjent at helsemyndighetene denne uka ikke anbefaler en ny vurdering av en ytterligere gjenåpning av idretten før 1. september er ikke skuffelse lenger et dekkende ord. I fotballfamilien er det ikke lenger glede og drømmer som preger fellesskapet. Folk er for å si det rett ut forbannet.

Forståelsen vi alle hadde torsdag 12. mars – der fotballen i likhet med resten av samfunnet ble lukket ned - eksisterer ikke lenger. Tilliten til at myndighetene fatter kloke og gode beslutninger som ikke rammer vilkårlig og tilfeldig, forvitrer. Sindige og kloke fotballfolk reagerer med vantro. Nesten 400 000 aktive og over 150 000 frivillige får følelsen av at dere, myndighetene, ikke verdsetter og forstår norsk fotballs betydning på og utenfor banen i lokalsamfunn over hele landet.

At det finnes en magisk av-og-på-motivasjonsknapp som vi kan bruke etter eget forgodtbefinnende. At alle som spilte fotball før korona automatisk kommer tilbake på banen når vi omsider får grønt lys. Det er så langt fra virkeligheten vi kan komme. Frafallpotensialet er enormt, kjære politikere, og vi er alvorlig bekymret. 1. september er sesongen mer eller mindre over. Og det hjelper uansett ikke å gi grønt lys for seriespill om vi ikke har tilstrekkelig med lag å fylle de ulike seriene med. Det er dette som er de harde realiteter.

Folk sitter side om side på fly, ligger som sild i tønne på badeplasser og drikker øl på solfylte uteserveringer med hundrevis av gjester. Men Synne på 8 og Karsten på 20 får altså ikke spille fotballkamp. Karsten kan ikke engang trene med nærkontakt. Til tross for at helsemyndighetene selv har fastslått at det er minimalt med kontakt i en fotballkamp, og at det utgjør liten smitterisiko. Legg til at fotballklubber over hele landet har gjort sitt ytterste for å følge smitteverntiltakene.

Jeg får utallige spørsmål om hvorfor det er sånn, og jeg har ikke svar. For dette henger ikke på greip. Det samme gjelder tusenvis av trenere som skal forsøke å gi et fornuftig svar til barn og unge og samtidig forsøke å opprettholde motivasjonen for å komme på neste trening. De sliter med hvorfor. Det de vet, er at de har gjort sitt ytterste for å følge smitteverntiltakene og likevel ikke får uttelling. De trenger et svar på hvorfor – hvorfor eksempelvis et land som Danmark har åpnet opp for trening og kamper for alle med tilsvarende lave smittetall som i Norge.

Daglig leder i NFF Trøndelag, Jan-Roar Saltvik, beskriver godt hva som står på spill i et breddeperspektiv:

«Hva skjer med spillerne på herrelaget til Ørland Ballklubb som allerede har vært få på trening den siste tiden? Hva med det fantastiske jentelaget til Leksvik som frem til nå har greid å holde humør og treningsiver oppe? Hvordan skal dyktige fotballedere som Pål Johan Larsen i Åfjord, som har brukt tusenvis av timer opp gjennom årene for å bygge opp klubben som en samfunnsinstitusjon, holde egen og andres motivasjon oppe? Hva med alle dommerne på Fosen som klubbene sammen har fulgt opp og utdannet – vil de bare forsvinne for oss nå?»

«Først og fremst handler fotball om det å tilhøre noe og noen. Være en del av noe større. Om å gi til fellesskapet gjennom dugnader, kjøring til kamp, sitte i styremøte, være foreldrekontakt på laget, koke kaffe, steke vafler, arrangere cup og fotballskole, bygge bane og renovere garderober – gjøre noe for andre. Skal vi ikke få lov til å kunne gjøre det lenger? Gi av seg selv og få enda mer tilbake fordi andre gjør det samme som en selv. Det å stå sammen – få lov til å stå sammen med andre om noe som betyr så mye for andres liv, oppvekst og tilhørighet. Det handler fotball om. Det står på spill nå. Det handler kampen om nå.»

Kjære regjeringsmedlemmer, kjære stortingspolitikere. Dette er ikke et ulv ulv-rop. Dette er et rop på ramme alvor. Mye står på spill. Hverdagen med kampen som det store høydepunkt for barn, ungdom og voksne – og alle andre som fyller roller i og rundt fotballklubben. Tilliten fotballfamilien har til at myndighetene ikke vilkårlig og tilfeldig bestemmer hvem som får starte opp, og hvem som må sitte hjemme.

Jeg oppfordrer dere til å gi fotballdrømmen til så mange mennesker i Norge næring før sommerferien starter for alvor og unngår konsekvenser som kan bli uante, store og langvarige. Ikke bare i et fotballperspektiv, men i et samfunnsperspektiv.

Publisert: 19.06.20 kl. 12:04

