1 AV 105: Administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, sier at «fotballen snakker mye om mangfold, men er blendahvit i handling». Her fra et VG-intervju i 2017. Foto: Jørgen Braastad

1 av 105 styremedlemmer har innvandrerbakgrunn: – Vi kan ikke fortsette sånn

Av alle 105 styremedlemmer i de 16 eliteserieklubbene i fotball, er det kun én med innvandrerbakgrunn. Han kommer fra Island.

– Vi må være ærlige og si at vi ikke har hatt spesielt fokus på det. Samtidig har jeg ikke tenkt på det som en utfordring, fordi vi ser på folk som folk. Men det kan godt hende at vi burde tenkt mer på det, og at det ville tilført oss noe, sier Rosenborgs styreleder Ivar Koteng.

VG har undersøkt hvem som sitter i styrene for de 16 Eliteserie-klubbene, i kjølvannet fra debatten om mangfold i idretten og samfunnet for øvrig.

Resultatet er nedslående: Kun én av 105 styremedlemmer har innvandrerbakgrunn etter definisjonen til Statistisk sentralbyrå (se faktaboks). Moldes Birnir Egilsson fra Island er den eneste som faller innenfor SSBs definisjon av innvandrer.

– Det er nok litt lettere å få innvandrere i styret i breddeklubbene enn i eliteklubbene, men vi kan ikke si annet enn at dette ikke har vært fokus for oss, sier Koteng, leder for et av de mange eliteseriestyrene uten innvandrere.

Slik definerer SSB innvandrere Innvandrere er definert som personer som selv har innvandret til Norge, og som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre. Innvandrere omfatter ikke personer som er født i Norge, som innvandrernes norskfødte barn. Kilde: SSB Vis mer

– Underlig

TV 2 har gjort lignende undersøkelser på norsk idrett som helhet, og fant i sin gjennomgang at kun 13 av 386 styremedlemmer i norske særforbund hadde en annen hudfarge enn hvit.

– Vi har hatt et fokus på kvinnerepresentasjon, men det har ikke vært samme fokus på å få med innvandrere og barn av innvandrere. Det er egentlig underlig, med tanke på demografien i Drammen, på tribunen og også blant spillerne, sier styreleder i Strømsgodset, Ivar Strømsjordet.

Så mange som 15 av 16 klubber i Eliteserien har styrer helt uten innvandrere representert.

– Styret bør i størst mulig grad gjenspeile samfunnet, og jeg synes det er problematisk at vi ikke noen med innvandrerbakgrunn i vårt styre. Det må valgkomiteen ha fokus på til neste valg, mener Strømsjordet i drammensklubben.

Kan ikke fortsette

Administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, sitter med det øverste ansvaret for Eliteserien som helhet. Han er ikke overrasket over tallene fra VGs gjennomgang, og mener det viser at toppfotballen ikke tar integreringen på alvor.

– Vi kan ikke fortsette sånn. Vi sier mye om mangfold, og så er vi ofte blendahvite i handlingen. Vi ledere er ofte litt redd for det som er nytt, og når vi ikke blir utfordret på det, går det fra tiår til tiår uten at så mye skjer. Det er tøffe barrierer for innvandrere som vil inn, sier en kritisk Øverland.

Han mener at når «de like styrer, blir det ingen bra bedrift», og understreker at mangfoldet er nødvendig. Samtidig poengterer han at manglende representasjon i toppfotballstyrene ikke betyr at fotballen ikke er inkluderende, før han kommer med en klar oppfordring:

– Valgkomiteene er nøkkelen til å få til endringer i klubbene. De er ikke flinke nok til å tenke bredt, de spør ikke mange nok og ved at man ikke gjør det, tar vi ikke integreringen på alvor, sier Øverland kontant.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) har også satt fokus på problemstillingen den siste tiden:

Publisert: 16.06.20 kl. 12:49 Oppdatert: 16.06.20 kl. 13:03

