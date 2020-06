Vålerenga-profil ut med skade i generalprøven: – Ingen fare

VALLE (VG) (Vålerenga – Bodø Glimt 1-0) Aron Dønnum måtte forlate banen med en skulderskade. – Ingen fare, melder VIF-trener Dag-Eilev Fagermo.

Snaue ti minutter før slutt gikk det galt for Vålerengas Aron Dønnum. Kantspilleren gikk i bakken etter en duell med Bodø/Glimts Aleksander Foosnæs, og holdt seg til skulderen da han måtte forlate banen. Se video av situasjonen øverst i saken.

Ifølge trener Dag-Eilev Fagermo er ikke skaden alvorlig.

– Det er ingen fare med Dønnum. Ikke noe skulder ute av ledd eller noe. Kan blir klar til Sarpsborg, sier han til VG.

Om bare syv dager seriestarter Vålerenga borte mot Sarpsborg 08.

Etter en målløs og sjansefattig første omgang, fikk Bård Finne kampens første skikkelig store mulighet tidlig i andre omgang. Aron Dønnum ble tildelt et frispark like utenfor sekstenmeteren, og Finne klinket ballen i tverrliggeren.

Bodø/Glimt var advart, men bare et par minutter etter sprakk det for fjorårets sølvlag. Finne brukte igjen høyre foten, og slo inn et presist hjørnespark på bakerste stolpe. Der knuste innbytter Peter Godly Michael Glimts Marius Høibråten i luften, og stanget hjemmelaget i ledelsen.

Spillet åpnet seg opp etter scoringen, men hodestøtet til Godly Michael ble kampens eneste scoring.

Vålerenga vant generalprøven 1–0.

