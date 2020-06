PÅ KLUBBJAKT: Vegard Forren feirer sin 5-0 scoring i kvalifiseringskampen til Europa League mot KR Reykjavik på Aker Stadion i fjor sommer. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Vegard Forren droppet av svensk klubb – ser mot Danmark eller Norge

Vegard Forren (32) blir ikke IFK Göteborg-spiller. Fotballkarrieren fortsetter trolig i Norge eller Danmark.

Det får VG opplyst av Forrens rådgiver Sverre Mauseth søndag ettermiddag.

32-åringen har blitt koblet til svenske IFK Göteborg, og i helgen fortalte Forren til Romsdals Budstikke at det har vært henvendelser fra Norge, Sverige og Danmark. Nå er svenskene ute av bildet.

Mauseth forteller at svenskene har gått for en annen spiller.

Forren forteller til Romsdals Budstikke at han ønsker en avklaring rundt egen fremtid allerede mandag eller tirsdag.

– Vi ønsker jo det, men ting tar tid. Det er viktig at dette blir rett for både klubb og spiller, sier Mauseth, på spørsmål om det ligger an til en snarlig løsning.

Det er en drøy uke siden Vegard Forren ble enig med Molde om å avslutte arbeidsforholdet, før han like etterpå sto frem med sine gamblingproblemer.

Forren, som har 33 landskamper for Norge, har ikke besvart VGs henvendelse søndag.

