STABÆK-STOPPER: Yaw Amankwah i dialog med VG utenfor Nadderud stadion. Foto: Joachim Baardsen, VG

Stabæk-spillere om rasisme: – Absurd at antall pigmenter i huden skal ha noe å si

BEKKESTUA (VG) Mens norske Yaw Amankwah (31) roser moderklubben Fana IL for å ha inkludert ham, forteller hans belgiske Stabæk-kamerat Tortol Lumanza (26) at han har kjent rasisme på kroppen.

– At jeg har en annen hudfarge, føler jeg har blitt sett på som noe utelukkende positivt. Så vet du at andre har hatt andre opplevelser. Det syns jeg er veldig trist. Jeg syns det er veldig bra at det nå er veldig stor solidaritet med at rasisme fortsatt er et problem. Folk har fått øynene opp for hvor absurd og latterlig det er at antall pigmenter i huden skal ha noe å si for hvordan man forholder seg til hverandre, sier Amankwah til VG etter å ha vunnet 2–0 over Odd.

I den kampen var Tortol Lumanza igjen en av Stabæks beste spillere. Etterpå delte den belgiske 26-åringen sine egne tanker om rasisme, drapet på amerikanske George Floyd og «black live matters»-bevegelsen.

– Det som skjedde er veldig trist. Som en mørkhudet fyr, kan jeg si at rasisme er noe som har hendt med mange av oss. Det er veldig trist og smertefullt for oss, forteller Lumanza til VG.

FRA BELGIA: Tortol Lumanza deler tankene sine om rasisme. Foto: Joachim Baardsen, VG

– Vi er alle like

Lumanza ble født i Antwerpen. Han har også familie i Kongo. Han ble tidlig beskrevet som et supertalent i fotball og har spilt for blant andre storklubben Standard Liége i hjemlandet og tyrkiske Osmanlispor.

I oppveksten minnes han møter med andre personer som ikke likte ham, bare på grunn av hudfargen.

– Jeg så mennesker som ikke likte meg på grunn av hudfargen min eller som hadde gjort seg opp en mening om meg uten å kjenne meg. Jeg har alltid blokkert sånne personer ut. Jeg har ikke latt det påvirke meg for mye. Jeg har tenkt at: «OK, du liker meg ikke. Det er greit. Så lenge du ikke prøver å skade meg eller noen andre. Vi trenger ikke å være venner.»

– Dessverre ser man at det skjer fremdeles. Personlig bryr jeg meg ikke om du er mørk, hvit eller kinesisk. Vi er jo alle like. Vi er mennesker. Det ville vært like trist om en mørkhudet drepte en hvit på den måten som vi så i Amerika. Det skal ikke skje. Jeg er glad for at det gjøres noe med det nå. Forhåpentligvis blir det en endring til det bedre snart, forteller Stabæk-spilleren.

Amankwah roser moderklubben

For lagkamerat Amankwah er situasjonen litt annerledes. Han anser seg selv som heldig som personlig ikke har opplevd rasisme. Det takker han i stor grad tidligere støttespillere for.

– Jeg vil helt klart trekke frem min moderklubb, Fana IL. De inkluderer alle slags typer mennesker. De omfavner både gode, dårlige, tykke, tynne, brune og hvite. Jeg føler meg så privilegert som har fått lov til å vokse opp i den klubben der. Når jeg hører historiene til andre, innser jeg hvor heldig jeg har vært, forteller Amankwah.

Han begynte i Fana da han var seks år gammel. Som 18-åring var han på A-laget i 2. divisjon, før han ble hentet av Brann.

