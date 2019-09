GOD TONE: Trener Dag Eilev Fagermo var godt fornøyd med Filip Møller Delaveris etter storseieren på Skagerak Arena i går kveld. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Fagermos nye helt: – Fikk beskjed om at jeg var for lite målfarlig

SKIEN (VG) Filip Møller Delaveris (18) scoret sine første mål i Eliteserien mot Sarpsborg. En deilig revansj for 18-åringen, etter tilbakemeldingene han tidligere har fått.

– Jeg har flere ganger fått beskjed om at jeg er for lite målfarlig, da er det utrolig deilig å score to mål her i dag, og nesten flere, gliser tenåringen i samtale med VG på Skagerak Arena.

Han var gloheit foran mål i den første omgangen mot Sarpsborg. Først løp han foran backen og satte inn et innlegg fra Espen Ruud. Litt senere var han våken og headet inn 2–0 fra kort hold. Etter pause kunne han satt sitt tredje, men tok en finte for mye.

– Litt for mye selvtillit?

– Ja, det kan man si. Men det går fort i fotball, man må ta kjappe valg. Der burde jeg skutt med en gang, svarer Delaveris.

– Han blir viktig

– Han er en spiller som har gjort et skikkelig byks i år. Tidligere har han vært en tilrettelegger, men i denne kampen viser han at han virkelig kan være en målscorer også, roser Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

At Sander Svendsen forsvant til Odense og at erstatter Moussa Njie ble langtidsskadet er årsaken til at Delaveris, som kom til Odd fra Lyn i 2016, har fått sjanser fra start.

Det blir en høst med mye å spille for i Odd. De er fortsatt med i cupen, hvor de møter KFUM torsdag, og ligger på 3. plass i Eliteserien, like bak Bodø/Glimt.

– Med Moussa ute kommer Filip til å bli viktig og mye involvert for oss i høst, sier Fagermo om sitt nye stjerneskudd.

les også Marerittkveld for Sarpsborg i Skien: – Det er bare å beklage

Endelig frisk

Delaveris forteller at ambisjonen denne sesongen først og fremst var å få kamper i Eliteserien, og bli kjent med nivået, etter et vanskelig 2018.

– I fjor hadde jeg både skader og kyssesyke. Det har jeg blitt kvitt, forklarer han.

– Hva er ambisjonen din videre nå?

– Det er å fortsette slik. Jeg vil være en spiller som er med å bidra til å skape sjanser og ubalanse, avslutter unggutten.

