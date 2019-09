SCORING: Ohi jubler over 2–1. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Ohi scoret og utvist på sin gamle hjemmebane

BÆRUM (VG) (Stabæk-Molde 1–2) Ohi Omoijuanfo (25) satte først inn 2–0 for Molde. Så fikk han se det røde kortet på sin gamle boltreplass Nadderud.

Oppdatert nå nettopp







– Fryktelig klønete, Ohi, fastslo Eurosports ekspertkommentator Tor Ole Skullerud etter at Molde-spilleren hadde pådratt seg sitt andre gule kort etter drøyt 80 minutter.

– Unødvendig å gjøre det 25 meter inn på Stabæks banehalvdel, sa hans kollega Kenneth Fredheim - etter at Ohi hadde dratt ned Stabæk-innbytter Oliver Edvardsen og deretter sparket bort ballen.

Ti minutter tidligere hadde Ohi avgjort matchen med sin 2–0-scoring. Det var hans 12. mål for sesongen. Han måtte altså følge avslutningen av kampen fra garderoben.

– Jeg hadde hjertet i halsen da Stabæk reduserte til 1–2. Jeg trodde det var 2–2, men det var deilig at vi vant, sa utviste Ohi til Eurosport.

– Jeg syntes det var litt strengt. Jeg synes ikke jeg holder han så mye, fortsatte Ohi i intervjusonen.

– Jeg vet jo at det er gult kort når du sparker bort ballen. Det var dumt av meg, innrømmet han om utvisningen.

– Det var fint å komme hjem igjen. Jeg vil score mål, jeg er spiss, sa han om scoringen.

UTVIST: Ohi på vei i garderoben. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Like etter Ohi-scoringen ble det ny dramatikk på Nadderud da Oliver Edvardsen hadde en fryktelig takling mot Kristoffer Haugen - rett foran Molde-benken. Dommer Trond Ivar Døvle hadde mer enn nok med å roe gemyttene før kampen kunne fortsette.

Samme Døvle var også omdiskutert på det første Molde-målet. 1–0 kom etter at Leke James tilsynelatende dyttet vekk Stabæks Ronald Hernandez før han la ballen på sølvfat til Eirik Hestad - som bredsidet ballen i mål.

Dette betyr at Molde har fem poeng ned til Bodø/Glimt på 2.plass og åtte poeng til Odd på 3. plass. Moldenserne har nå spilt 11 kamper på rad uten å tape (8–3–0). Det lukter gull i Romsdal.

Så ble det 2–0 da Kristoffer Haugen la inn fra venstrekanten, Wolf Eikrem hoppet over ballen og Ohi Omoijuanfo kunne plassere ballen i tomt mål.

Molde holdt på å ta ledelsen i 1.omgang, men innbytter Hugo Vetlesen reddet skuddet fra Kristoffer Haugen på streken.

– Jeg trodde ballen skulle gå inn, men det sto en på streken. Det var kjipt, sa Haugen til Eurosport.

– Vi må få opp balltempo, sa Molde-trener Erling Moe i pausen.

Men det var Stabæk som satte i gang et voldsomt press i starten på 2. omgang. Emil Bohinen dundret et frispark i tverrliggeren.

Så overtok Molde, som har scoret minst to mål i åtte strake eliteseriekamper.

Stabæk kom sterkt på slutten og reduserte til 1–2 ved Ola Brynhildsen - etter pasning fra Emil Bohinen. På overtid ble samme Brynhildsen avblåst for offside da han scoret mål nummer to. Men det var ingen tvil om at avgjørelsen var korrekt.

Molde hadde mer enn nok med å forsvare seg de siste minuttene.

Molde har ikke stilt med samme lag i påfølgende kamper siden april og gjorde det heller ikke denne gang. Denne gang var Erling Knudtzon erstattet av Ohi Omoijuanfo, som imidlertid ikke hadde dagen på sin gamle hjemmebane.

Stabæk hatt gode resultater i det siste med 2–0 over Kristiansund, 2–3 for Rosenborg, 2–1 over Strømsgodset og 3–3 mot Bodø/Glimt. Og ikke tapt hjemme siden 16. juni - før kveldens kamp.

Ohi var med på hele sesongoppkjøringen med Stabæk før han byttet blåfargeklubb.

Publisert: 23.09.19 kl. 20:56 Oppdatert: 23.09.19 kl. 21:16







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 22 15 4 3 52 – 22 30 49 2 Bodø/Glimt 22 13 5 4 50 – 34 16 44 3 Odd 22 12 5 5 34 – 25 9 41 4 Rosenborg 22 11 6 5 36 – 27 9 39 5 Viking 22 9 6 7 37 – 32 5 33 6 Brann 22 9 6 7 28 – 23 5 33 6 Kristiansund 22 9 6 7 28 – 23 5 33 8 FK Haugesund 22 6 9 7 29 – 25 4 27 9 Vålerenga 22 7 6 9 34 – 35 -1 27 10 Lillestrøm 22 7 5 10 28 – 36 -8 26 11 Stabæk 22 6 6 10 26 – 32 -6 24 12 Strømsgodset 22 6 4 12 24 – 39 -15 22 13 Tromsø 22 6 4 12 25 – 44 -19 22 14 Mjøndalen 22 4 9 9 28 – 39 -11 21 15 Ranheim 22 5 5 12 24 – 38 -14 20 16 Sarpsborg 08 22 3 10 9 23 – 32 -9 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

