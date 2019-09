Berge før CL-debuten mot Haaland: – En drøm som går i oppfyllelse

SALZBURG (VG) Rundt 50 reportere og en rekke TV-stasjoner fulgte med da Genk-stjernen Sander Berge (21) snakket om tirsdagens Champions League-møte med Erling Braut Haalands (19) Red Bull Salzburg.

– Å spille min første Champions League-kamp er en stor drøm som går i oppfyllelse. Sist sesong visste vi at vi kunne ende opp med denne bonusen hvis vi vant ligaen. Nå er vi her, og vi er ikke bare her for å delta. Vi vil konkurrere og forsøke å vinne mot de beste, svarer Berge på et spørsmål fra VG.

Tre minutter tidligere hadde den norske Genk-profilen ankommet Red Bull Arenas tettpakkede presserom. Østerrikere, tilreisende belgiere og VG var alle på plass for å høre fra 21-åringen og manager Felice Mazzù.

– Hva kan du fortelle oss om Haaland (Red Bull Salzburg-spissen) – og har du allerede advart treneren din om ham? spør en belgisk journalist.

– Ja, helt klart. Jeg har gitt ham en full analyse. Jeg er veldig imponert over det han (Haaland) har gjort så langt. Han er en stor målscorer. Han har en fantastisk venstrefot. Han har fart. Han har kraft. Han har hele pakken. Han har allerede vist mye, og kommer garantert til å bli en stor spiller for dette laget i årene som kommer, roser Berge.

SPESIELT ØYEBLIKK: Flankert av trener Felice Mazzù og Genks mediesjef, møtte Sander Berge til sin første Champions League-pressekonferanse. Foto: Joachim Baardsen/VG

Strålte

I motsetning til en del andre pressekonferanser hvor lag er representert med en trener og en spiller, var det Berge som fikk de fleste spørsmålene her i Østerrike.

Nordmannen svarte også reflektert og utfyllende på alle sammen. Da en reporter ville vite hvordan det sto til med lagets selvtillit etter å ha vunnet bare tre av den belgiske ligaens syv første kamper, svarte nordmannen avvæpnende.

– Jeg syns vi blir bedre for hver uke. Greit, vi tapte sist kamp, men vi har vist stigende form. Vi spilte uavgjort mot Brugge, vi slo Anderlecht og vi har vært i fremgang. I Champions League resetter man også litt. Alle blir ekstra motivert av denne atmosfæren, og jeg tror vi vil vise oss fra vår beste side i morgen, sier Berge.

Høy tenning

Etter den rundt 15 minutter lange seansen, smilte Berge og sa ja til et ekstra intervju med VG (som du kan se i videovinduet øverst i saken).

På spørsmål om hvordan det blir å møte Braut Haaland i kamp om tre Champions League-poeng foran 43.000 tilskuere i Salzburg, gliser Berge.

– Det gjør det ekstra moro å møte en annen nordmann. Vi var jo sammen nå på landslagssamlingen nå, så det blir kult. Jeg har fått et godt vennskap til Erling allerede. Vi har pratet mye sammen før denne kampen.

– Og du har allerede gitt noen råd til treneren din om hvordan dere kan stoppe ham?

– Han har vel grei kontroll på det selv, men vi snakker litt om spillere. Jeg regner med det er sånn begge veier, sier Berge, som forventer at det kommer til å smelle når matchen starter.

– Ja, det tror jeg, altså. Det blir et ekstra trøkk.

Får ros

Til tross for sin unge alder, er han for lengst blitt en ekstremt viktig brikke i Genk. Det erkjenner også trener Mazzù.

– Sander er en viktig spiller for laget mitt. Gruppen er det viktigste for meg, men jeg vet at nivået til Sander er veldig høyt, sier Genk-sjefen til VG.

Belgieren er også forberedt på møtet med Berges landsmann fra Jæren.

– Haaland er en god spiss. Samtidig vet jeg at de har andre gode angripere. Så når jeg snakker til laget mitt om Salzburg, prater jeg ikke bare om Haaland, sier Mazzu, som allerede er noe presset i sin første sesong som Genk-trener.

I serien ligger laget på 9. plass. Champions League kan i så måte bli en stor og litt etterlengtet opptur. Noen prestisjefylte kvelder blir det uansett, for Liverpool og Napoli er de to andre lagene i gruppe E.

Avspark på Red Bull Arena er klokken 21.00 tirsdag kveld. Oppgjøret vises på Viasat 3.

