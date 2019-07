FØRSTE SIGNERING: Mark Dempsey (i midten) var den første Ole Gunnar Solskjær hentet til Manchester United. Her sammen med Solskjær og trener Mike Phelan på trening i Manchester. Foto: Tom Purslow / Manchester United

Solskjær-assistent Mark Dempsey sendt til sykehus i Australia

Solskjær-assistent Mark Dempsey måtte kjøres til sykehus i Australia på grunn av dehydrering. Manchester United møter kl. 13.00 Perth i sommerens første treningskamp.

Ifølge The Sun begynte den tidligere Molde-, Haugesund- og Start og Kongsvinger-treneren å føle seg dårlig på hotellet Crown Tower. Han kollapset og det skal ha skapt oppstandelse i United-leiren.

Den 55-årige United-treneren ble hentet i ambulanse og kjørt til sykehuset.

Der skal Dempsey ha blitt satt på drypp og har det nå etter forholdene bra.

– Alt er bra. Jeg har snakket med ham nå, er Dempseys kone Susan sitert på.

Dempsey skal ha kollapset etter søvnproblemer på grunn av den store tidsforskjellen til Australia.

– Han er fortsatt på sykehuset, men kanskje blir han skrevet i løpet av morgenen. De har ham til observasjon. Han er satt på drypp på grunn av dehydrering, sier kona.

Dempsey spilte i sin tid to kamper for Manchester United. Han har jobbet under Solskjær i både Molde og Cardiff og ble sist vinter hentet til United som en av den norske managerens assistenter.

Dempsey har tilbragt til sammen åtte sesonger i norsk fotball. Fem av dem som Solskjærs assistent i Molde. Han har hatt hovedansvaret i Haugesund hvor han trakk seg fra jobben 14. juli 2016. Han trente senere svenske Djurgården.

I fjor ble Dempsey satset på som Start-trener, men fikk sparken allerede 18. mai på grunn av svake resultater. Han hadde senere i sesongen treneransvaret for Kongsvinger på nivå 2.

Publisert: 13.07.19 kl. 10:22 Oppdatert: 13.07.19 kl. 10:41