TOPPSCORER: Megan Rapinoe feirer etter å ha scoret sitt sjette mål i mesterskapet i VM-finalen mot Nederland på søndag. Foto: IAN LANGSDON / EPA

USA-helten Rapinoe med nye Trump-angrep: – Du ekskluderer mennesker

USAs gullkaptein Megan Rapinoe fortsetter kritikken mot president Donald Trump.

Nå nettopp







Det var i et intervju med CNN at Rapinoe, som akkurat har ledet USA til VM-gull, fyrte løs mot den amerikanske presidenten nok en gang.

USA-kapteinen har underveis i mesterskapet hisset på seg Trump ved flere anledninger, men hun fyrte virkelig på alle sylindere da programleder Cooper spurte om hun hadde noe hun ville si til presidenten.

– Du ekskluderer mennesker. Du ekskluderer meg, du ekskluderer mennesker som ser ut som meg, du ekskluderer mennesker med annen hudfarge, sier Rapinoe mens hun ser rett i kamera.

Dette skjer bare dager etter at hun scoret i finalen:

Videre viser hun til preseidentens valgkampslagord «Make America Great Again».

– USA er kanskje «great» for noen folk, men det er ikke «great» for nok folk. Du, som leder for dette landet, har et ansvar for å ta vare på hver eneste person, sier Rapinoe.

les også Rapinoe tror på massivt Trump-nei

Etter hennes uttalelser underveis i VM om å ikke ville besøke Trump, skrev presidenten på Twitter at Rapnioe måtte vinne før hun uttalte seg.

– Megan burde aldri vise manglende respekt for landet vårt, Det hvite hus eller flagget, spesielt etter at så mye er gjort for henne og laget, tvitret Trump.

Etter at USA kunne heve VM-trofeet, gratulerte presidenten laget med seieren på Twitter. Likevel avfeier Rapinoe nok en gang at de skal besøke Det hvite hus.

– Å tillate at Det hvite hus skal ha oss på utstilling, gir ingen mening. Det er så mange andre personer jeg heller ville snakket med og hatt en betydningsfull samtale med. Det kunne endret mer i amerikansk politikk enn å besøke Det hvite hus, sier Rapinoe, som sier hun er i «vandrende protest mot Trump»:

Det amerikanske landslaget skal motta hyllesten etter VM-triumfen med en parade i New York onsdag ettermiddag norsk tid.

Men der Rapinoe & co er likt blant folket, er stemningen betydelig kjøligere mellom laget og fotballforbundet: De har nemlig saksøkt forbundet sitt i et forsøk på å få lik lønn som landslagsherrene.

I søksmålet, som ble levert på kvinnedagen 8. mars, sier landslagsspillerne at de er utsatt for «institusjonalisert kjønnsdiskriminering». Konflikten har pågått i flere år, men de to partene skal nå ifølge The Wall Street Journal ha blitt enige om å begynne megling for å komme til en løsning.

Publisert: 10.07.19 kl. 12:26