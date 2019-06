STERKT KYSS: Steph Houghton er borte hos ektemannen Stephen Darby etter at seieren over Japan var sikret. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

England-kapteinens store sorg

NICE (VG) (Japan – England 0–2) England vant for tredje gang på rad, men det sterkeste øyeblikket kom nok da kampen var over.

Oppdatert nå nettopp







Etter å ha gått rundt banen og takket for støtten, sammen med de andre spillerne, forsvant England-kaptein Steph Houghton (31) først inn under tribunen. Så kom hun ut igjen, for å klatre opp til ektemannen Stephen Darby (30).

Sammen lever de med en stor sorg.

Vaktene så ikke ut til å være begeistret over at Houghton skulle over gjerdet, men hun brydde seg ikke. Hun ville hilse på mannen sin, som også var fotballspiller, tidligere Liverpool-talent.

VIFTET BORT VAKTENE: Ikke alle var fornøyd med at Steph Houghton skulle opp til ektemannen (i England-drakt), men hun brydde seg ikke. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

For under ett år siden tok karrieren brått slutt.

Bare 29 år gammel ble han rammet av en motonevronsykdom, fra en sykdomsgruppe som inklduerer ALS. Den rammer nervesystemet, fører til muskelsvinn og er uhelbredelig.

Darby hadde vært i Bolton i kort tid da han fikk beskjeden, et par måneder etter at han giftet seg med Houghton. Størsteparten av karrieren var han i Bradford, etter at han ikke nådde opp som senior i Liverpool (seks kamper).

les også Må slutte å lure seg selv

I et stort intervju om mannens sykdom med Daily Mail i april, innrømmet Houghton at hun ikke var helt sikker på om hun ville kunne delta i VM.

– Siden dette skjedde så fort, så kommer det an på ham. Men akkurat nå er han like fin som han alltid har vært. Han er min største supporter og min ultimate inspirasjon. Jeg er her fordi jeg føler at det er riktig, og det er drevet frem av Stephen. Han vil at jeg skal gjøre det, sa hun i forbindelse med en landskamp i mot Spania i april.

Rett før VM skrev Daily Telegraph at Stephen Darby hadde planer om å reise til Frankrike for å følge kona og det engelske laget. Houghton sier også i intervjuet at han pleier å være til stede på de fleste kampene – som under SheBelieves-turneringen i USA i månedsskiftet februar/mars.

KOM SAMMEN: Stephen Darby og Steph Houghton under «Årets Spiller»-utdelingen i april. Foto: John Walton / PA Wire

– Det har åpenbart vært et veldig, veldig tøft år for meg personlig, men jeg er alltid fokusert når jeg har på meg England-fargene, selv om Stephen naturligvis er min hovedprioritet, som han alltid kommer til å være. Han motiverer meg virkelig til å være den beste personen jeg kan være. Det ultimate for meg er å gjøre ham stolt, sier veteranen som har vært i Manchester City siden 2014.

les også Superstjernen kan navnet på én norsk spiller

Landslagssjef Phil Neville har gitt sin kaptein beskjed om at hun kan ta fri fra treninger om hun ønsker det, at hun kan sette opp sin egen plan. Men Houghton føler at hun trenger fotballen, og hun påpeker at ektemannen ber henne «komme seg ut av huset».

– Jeg tror Steph bare er blitt en enda bedre leder, enda mer resolutt. Hun har hatt sin beste sesong, roser Neville.– Jeg tror Steph bare er blitt en enda bedre leder, enda mer resolutt. Hun har hatt sin beste sesong, roser Neville.

Houghton har 108 landskamper og har styrt de bakre rekkene i mange år, men nå er mer hun beundret enn noen gang, både innad i gruppen og i hele England.

LEDERNE: Landslagssjef Phil Neville gir Steph Houghton en varm klem etter 2–0-scoringen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Dersom England vinner 8-delsfinalen (mot en av gruppetreerne) venter vinneren av Norge-Australia i kvartfinalen.

Og Phil Nevilles lag begynner å leve opp til forventningene som en av gullfavorittene. Birminghams Ellen White fikset begge målene da Japan ble slått 2–0 foran 14.000 tilskuere på Allianz Arena i Nice, der Norge skal spille om tre dager.

les også Én United-helt, masse tårer og en nederlandsk tastaturkriger

Med et voldsomt trykk, duellstyrke, høyt tempo, god teknikk og gode kombinasjoner så England veldig gode ut i lange perioder, særlig før pause, selv om Japan var litt skremmende nær utligning før White sikret poengene.

Dessuten har laget noen solide ledertyper, som Jill Scott, Lucy Bronze og ikke minst kapteinen Steph Houghton, som leverte en fantastisk blokktakling da Yuika Sugasawa fikk en mulighet midtveis i 2. omgang.

I NICE: Bjørn S. Delebekk (foto) og Trond Johannessen.

For fire år siden møttes Norge og England i 8-delsfinalen i Ottawa. Norge ledet 1-0 etter en time, før nettopp Steph Houghton knuste Marita Skammelsrud Lund og Maren Mjelde i lufta og utlignet. Lucy Bronze ble matchvinner.

Dersom Norge kommer seg til kvartfinalen denne gangen er det mye som tyder på at det blir et nytt møte med England.

England tok bronse for fire år siden, og det er nok veldig mange nøytrale som håper at Steph Houghton skal stå igjen med VM-trofeet over hodet 7. juli.

Og ikke minst en ektemann.

Publisert: 19.06.19 kl. 23:40 Oppdatert: 20.06.19 kl. 00:34