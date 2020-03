Mener fotballen kan glemme 16. mai-festen: – Vanskelig å tenke seg tomme tribuner

Folkehelseinstituttet tror ikke det blir idrett med publikum i Norge i mai.

– Det er mest sannsynlig. Det er mange som allerede har måttet utsette en rekke arrangementer i mai, og vi må regne med at denne epidemien vil følge oss en stund fremover, sier fagdirektør Frode Forland i FHI til VG.

Toppfotballen kan komme til å måtte velge mellom å starte uten publikum – eller vente. Og velger kanskje det siste.

Hvis det går som FHI antar, blir det hverken stappfulle tribuner eller stormende jubel på Lerkendal eller andre norske arenaer på festdagen 16. mai. Fotballens nasjonaldag siden 1981 kan komme til å bli utsatt, eventuelt gå uten publikum.

Rune Riberg i Norsk Toppfotball opplyser til VG at publikumsinntektene utgjør omtrent 15 prosent av Eliteserieklubbenes samlede inntekter. 16. mai er viktig for mange klubber.

– Vi forholder oss selvfølgelig til FHI. Og selvfølgelig ønsker vi oss fotball med publikum. Men er det ikke lov med publikum, må vi selvfølgelig akseptere det. Men fotball og publikum hører sammen, sier Rosenborg-direktør Tove Moe Dyrhaug til VG.

Norsk fotball kan komme til å stå i valget mellom å starte i mai med tomme tribuner – eller i juni med tilskuere.

– Det er vanskelig å tenke seg tomme tribuner, men samtidig tror jeg det vil endre seg hvis dette drar ut for lenge, sier Espen Engebretsen, daglig leder i Sarpsborg 08.

Og setter seg dette målet:

– Seriestart 1. juni, med publikum, er det vi må satse på, sier han.

Opprinnelig skulle det blitt spilt ti serierunder før 1. juni, som er nøyaktig 70 dager unna.

Engebretsen får støtte av sin kollega i Molde FK, Ole Erik Stavrum, i at det er vanskelig å se for seg en folketom eliteserieåpning:

– Vi har diskutert å starte uten publikum, men det er det siste vi ønsker. Fotball er til for supporterne og folk som er glad i idretten vår. Jeg håper at vi slipper å starte uten publikum.

Frode Forland i Folkehelseinstituttet svarer slik da VG spør om FHI vil estimere når man kan gå på idrettsarrangement i Norge:

FHI-TOPP: Frode Forland tror fotball med publikum tidligst kan skje i juni. Foto: Frode Hansen

– Vi har ikke gitt noe anslag på det ennå. Det vil bli vurdert når vi går inn i neste vurdering i forhold til det som skal skje etter torsdag 28. mars. Vi er i en situasjon hvor mange av disse tiltakene som ikke er veldig inngripende for samfunnet, vil vare over litt lengre tid. Dette med sosial distansering, å holde avstand, er et slikt tiltak. Å unngå å gå på fotballkamp har relativt små implikasjoner for det generelle arbeidslivet i Norge. Jeg vil tro at dette vil vare.

– Helsen er selvfølgelig viktigst. Og når vi kommer i gang, er det viktigste å kunne gjennomføre 30 serierunder. Men vi forholder oss til det som Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund bestemmer i samarbeid med FHI og myndighetene, sier Ole Erik Stavrum.

Brann-sjef Vibeke Johannesen er, i likhet med Stavrum, svært opptatt av at det skal bli mulig å gjennomføre 30 serierunder.

– Vi skal snakkes om dette, og jobbe med det, til uken. Vi må gå gjennom ulike alternativer, samt følge utviklingen. Det er svært viktig for oss at Eliteserien 2020 blir gjennomført, så må vi finne best mulig måte å gjøre det på, samtidig som vi selvsagt følger FHI og myndighetenes råd og regler, sier hun til VG.

Rune Riberg i Norsk Toppfotball opplyser til VG at publikumsinntektene utgjør omtrent 15 prosent av Eliteserieklubbenes samlede inntekter. 16. mai er viktig for mange klubber. Til gjengjeld slipper de norske klubbene konkurranse fra EM denne sommeren.

– Det er på alle måter negativt å spille uten publikum, også økonomisk. Særlig kampene mot Kristiansund, Aalesund og Rosenborg betyr veldig mye for oss med fulle hus, sier Stavrum i Molde.

– Hvis plan A med oppstart første helgen i mai ikke er gjennomførbar, så starter vi opp når det er forsvarlig i henhold til helsemyndighetenes retningslinjer. Alle alle planer går ut på å spille 30 serierunder, selv om det blir nærmere jul før vi er ferdig. Men dette jobber vi med sammen med NFF og i dialog med klubbene, sier Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball.

Saken blir garantert diskutert når alle de 32 klubbene under Norsk Toppfotball skal ha et møte mandag. Frode Thomassen i Bodø/Glimt ønsker ikke å kommentere saken før etter dette møtet.

Publisert: 23.03.20 kl. 09:29

