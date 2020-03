ØKONOMISK TUNGT: Christian Grindheims Haugesund permitterer ansatte. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Eliteserie-klubbene vurderer permitteringer: – En mørk dag

Flere av Eliteserie-klubbene VG har vært i kontakt med vurderer permitteringer av sine spillere og støtteapparat. FK Haugesund har allerede sendt ut permitteringsvarsel til ansatte.

Nå nettopp

– Vi har sendt ut permitteringsvarsel til all administrasjon og støtteapparat. De blir permittert alle mann. Kun spillere og trenere på A-laget er fredet per i dag. Vi har to dager med jobbplikt og to dager med lønnsplikt. Men fra torsdag av står de egentlig fri, sier daglig leder i FK Haugesund John Harald Log.

Tirsdag skal klubbene ha et møte med NISO og trenerforeningen og flere klubber avventer angående permittering av sine spillere før den tid. Men Log går langt i å si at Haugesunds spillere kan bli permittert.

– Det er ingen grunnlag for å ikke permittere så vi vurderer det. Kranen med penger inn er skrudd igjen, så da må vi skru igjen kranen der pengene går ut. Det har vært en mørk dag i dag, som jeg håper vi aldri får igjen, sier Log.

Flere andre Eliteserie-klubber bekrefter til VG at de vurderer permitteringer.

– Det er noe vi vurderer. Men vi har ikke fått endelig konklusjon rundt det enda. Vedrørende spillere og ansatte så forsøker vi i fellesskap i norsk toppfotball å håndtere den problemstillingen likt. Rundt øvrige ansatte er det også noe vi vurderer, sier daglig leder i Aalesund, Geir S. Vik.

les også NTF-leder om permitteringer: – Noen sitter med hånda på knappen

Også Odd bekrefter til VG at de vurderer permitteringer av spillere og andre ansatte. Sarpsborg sier de vil gjøre alt for å unngå det, men at også de er nødt til å vurdere permitteringer.

– Vi vurderer som alle andre nødvendigheten og behovet for permittering. Det har mye å si hvor langvarig dette blir. Vi kommer til strekke oss langt for å unngå det, sier daglig leder i Sarpsborg, Espen Engebretsen.

I morgen vil det avholdes et møte mellom Norsk Toppfotball (NTF), som representerer klubbene, og spillerforeningen (NISO) og trenerforeningen. Der vil det diskuteres permitteringer av spillere og trenere, og flere klubber venter på utfallet av møtet.

– Vi venter til onsdag for å avvente resultat av dialogen mellom NTF, NISO og trenerforeningen før vi eventuelt foretar oss noe med tanke på spillere og trenere. sier daglig leder i Kristiansund Kjetil Thorsen i en SMS til VG, og legger til at permittering av ansatte forøvrig vurderes nå time for time.

Også Stabæk bekrefter at de avventer alle avgjørelser før møtet er gjennomført.

Publisert: 17.03.20 kl. 05:57

