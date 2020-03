PERMITTERES: Christian Grindheim er blant spillerne som permitteres av FK Haugesund. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Fem spillere beholder lønnen i FKH – agent langer ut mot «respektløse» uttalelser

FK Haugesund og Tromsø IL tar kraftige grep som følge av coronakrisen.

FKHs daglige leder John Harald Log bekrefter til VG at alle unntatt fem spillere permitteres.

– Vi holder på med å permittere å spillere og trenere nå. Alle permitteres bortsett fra fem spillere, sier han.

VG har grunn til å tro at spillerne som ikke er permittert, er Ibrahima Wadji, Mikkel Desler, Kevin Martin Krygård, Alexander Ammitzbøll og Benjamin Källman.

Hovedtrener Jostein Grindhaug har selv bedt om å bli permittert.

– Tre av spillerne permitteres ikke av solidaritetsgrunnlag, da de ikke har vært lenge nok i landet til å få penger av NAV, men ingen er fredet, vi avventer situasjonen på dem, sier Log og fortsetter:

– To spillere er holdt igjen på verdigrunnlag. Vi må være så ærlige og si at det er butikk og ikke bare på hjertegrunnlag.

les også Sandefjord-kaptein varsler permitteringer: – Får man seg en annen jobb, må man nesten ta den

Kraftige reaksjoner

Logs uttalelser om verdigrunnlag får spilleragent Imad El Hammichi til å reagere sterkt. Han er tilknyttet seks av spillerne i Haugesund-troppen – hvor samtlige er permittert.

– Jeg synes måten den daglige lederen uttaler seg på, er respektløs overfor de andre spillerne i stallen. Jeg representerer noen av dem, sier han til VG.

Agenten sikter til FKH-spillerne Bruno Leite, Kristoffer Velde, Niklas Sandberg, Alexander Stølås, Joakim Våge Nilsen og Torbjørn Kallevåg.

– I prinsippet sier han at disse spillerne ikke har noe verdi i det hele tatt. Når han sier at de tar avgjørelsen på verdigrunnlag, synes jeg ikke noe om det. Det skaper bare splittelse og frykt i en spillergruppe. Du går bare ikke ut som daglig leder og uttaler deg sånn. Det er egoistisk, sier El Hammichi og tilføyer:

– Jeg har fått en del telefoner fra de andre spillerne. De stiller seg undrende til uttalelsene. De er skuffet.

– Jeg har full forståelse for at folk permitteres. Jeg støtter at klubbene gjør det i en kort periode så lenge det skjer under de rette omstendighetene, og skjønner at det er en tung tid for alle i samfunnet, men man kunne spart seg for å uttale seg på denne måten. Jeg er fortsatt glad i FK Haugesund. Det har ikke noe med det å gjøre, legger han til.

Log sier at han ikke ønsker å kommentere kritikken fra El Hammichi.

Også Ranheim-spiller Michael Karlsen reagerer på Haugesunds valg, dette skriver han på Twitter:

– Dersom en klubb avstår fra å permittere hete salgsobjekter, ødelegger den hele dynamikken i spillertroppen. Internjustisen kollapser, og alle vil ha forståelse og aksept for at nedprioriterte spillere eventuelt takker for seg.

Karlsens ytring er retweetet av Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth.

Tromsø permitterer

I Tromsø tas det også grep onsdag ettermiddag. Ifølge VGs opplysninger permitterer klubben alle spillere og trenere bortsett fra de som har en årslønn under 75.000 kroner, da de ikke har rett på dagpenger.

Onsdag ettermiddag melder Stavanger Aftenblad at 1. divisjonsklubben Sandnes Ulf permitterer hele spillergruppen, samt deler av trenerapparatet.

Publisert: 18.03.20 kl. 17:06 Oppdatert: 18.03.20 kl. 18:03

