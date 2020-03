GODE BUSSER: Joshua King og Erling Braut Haaland på samlingen foran EM-kvalifiseringen mot Malta i september. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagerbäck om King: – Ville nok ikke ta noen sjanse

ULLEVAAL (VG) Lars Lagerbäck beroliger med at det ikke er noe alvorlig med Joshua King – og er ikke veldig bekymret over at flere spillere fulgte helgens kamper fra sidelinjen.

– Det ideelle er selvfølgelig at alle spiller. Men det er også motsatt problem at noen spiller to kamper i uken. Og vi har så lite tid fra siste seriekamp til vi møtes til Serbia-kampen. Kanskje er vi mer urolig for at noen spiller for mye, sier svensken til VG.

Karer som Erling Braut Haaland, Omar Elabdellaoui og Kristoffer Ajer er alle opptatt med både hjemlig seriespill med sine klubber i henholdsvis Tyskland, Hellas og Skottland – og er samtidig i utslagsdelen av Champions League og Europa League.

les også Ødegaard om Haaland: – Sinnssykt

Lørdag var Joshua King ikke med i Bournemouths kamp mot Liverpool. Rune Almenning Jarstein satt på benken for Hertha Berlin for andre kamp på rad, og Sander Berge var benket i Sheffield United. Stefan Johansen var på benken for Fulham mot Bristol City, der Markus Henriksen ikke var med i troppen for andre kamp på rad.

– Det høres ikke ut som det er noe alvorlig med King. Vi hadde kontakt med ham for noen dager siden, og han hadde en kjenning iblant. Han har jo så store, rasker muskler. King ville nok ikke ta noen sjanse. Jeg antar at han ble enig med det medisinske apparatet i Bournemouth om det. Klubben vil heller ikke ha noen langvarig skade i den tøffe situasjonen de er i.

– Hva tenker du om at keeper Jarstein er ute?

– Jeg ser ikke det som noe problem. Han har snart spilt en hel sesong. Det påvirker neppe om det blir noen uker uten kamper. Ørjan (Håskjold Nyland) og Sten (Grytebust) har også havnet litt på benken, og så har vi André Hansen. Det er fire keepere med erfaring. Så det er ingen katastrofesituasjon når det gjelder keepere!

les også Lagerbäck om Nations League-trekningen: – Det føles helt okay

Lagerbäck sier at Ole Selnæs er den som er i den vanskeligste situasjonen.

– Vi får veie hans erfaring og det han har prestert tidligere opp mot andre kandidater.

– Markus Henriksen er igjen ute?

– Markus har ikke spilt de to siste kampene. Før det fikk han kamper etter at han ble klar for Bristol City. Han er i hvert fall kommet i gang og er i skikkelig trening. Så det ser hyfsat positivt ut, sier han på svensk.

les også Elabdellaouis største kveld: – Det tok helt av for alle sammen

– Så du er ikke så bekymret?

– Nei, generelt er det ikke så farlig. Det er ikke så mange spillere som har vært uten spilletid i vinter/vår. Det er ingen større fare. Noen har spilt lite over lengre tid. Da må vi bare bruke fingerspissfølelse.

Norge møter altså Serbia til EM-playoff den 26. mars. Om det blir seier i den kampen, venter Skottland eller Israel fem dager senere, også det på Ullevaal. Disse fire lagene spiller om én ledig EM-billett.

Publisert: 09.03.20 kl. 10:31

