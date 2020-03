EL LOCO: Marcelo Bielsa har ledet Leeds siden 2018, argentineren har gitt ny optimisme i Leeds. Foto: Tim Goode / PA Wire

Viruset kan velte opprykksdrømmen for Leeds

Med bare ni kamper igjen av sesongen, leder Leeds United Championship og ligger an til opprykk til Premier League. Nå kan coronaviruset kan stoppe dette. Dermed kan det nok en gang være stang ut for den tidligere storklubben.

Nå nettopp

– Akkurat nå er det viktigere ting i livet enn fotball. Men fotball er en stor del av livet til mange, sier Anders Palm som er supporterleder for den skandinaviske supporterklubben til Leeds, LUSCOS.

Palm sitter selv i karantene etter å ha kommet fra England, der han så Leeds slå Huddersfield 2–0 på Elland Road.

– Det er veldig surrealistisk å ha sittet på pub i England og feiret seieren til Leeds til å sitte her hjemme i karantene, det er to ytterpunkter.

Selv om fotballen ikke er det viktigste nå, tenker selvsagt Palm og andre Leeds-supportere på hva som skjer med resten av sesongen.

– Jeg frykter at det kan bli satt en strek over hele sesongen fordi man ikke klarer å spille ferdig, hverken i Europa eller andre serier.

Palm nevner blant annet scenarioer som at sesongen kan bli avlyst og annulert, men også at det kan være en mulighet for at det kan bli to ekstra lag i Premier League neste år.

les også Fotballens skjebneuke: – Helt utrolig at de ikke har et gitt regelverk

For det har ikke gått helt på skinner for Leeds siden de vant ligaen i 1992. Oppturen som startet på slutten av 90-tallet og begynnelsen på 2000-tallet var egentlig starten på en nedtur som har fortsatt i nærmere 20 år.

For å forstå krisen Leeds har vært i de siste årene, må man tilbake til 1997. Da ble Peter Ridsdale ble styreformann, han var forretningsmann som så muligheter for Leeds.

Han investerte dyrt i spillere med mål om å nå toppen i Europa. Det så bra ut med semifinale i UEFA-cupen i 99/00-sesongen. Året etter tok de et nytt steg da de nådde semifinalen i Champions League, der det ble tap mot Valencia.

les også Fotball-EM utsatt til 2021 – derfor avslørte Norge nyheten

Det er nå det begynner å stokke seg for Leeds, for med så høye investeringer i spillere og lønninger, måtte de nå ut i Europa hver sesong for å kunne betale regningene sine. Det gikk ikke.

Da gikk Ridsdale over på en annen plan, nemlig å selge spillere.

At Leeds måtte selge var kjent i markedet og dermed gikk spillere ut av klubben til langt under markedspris. Man satt derfor ikke igjen med mye penger i Leeds, det til tross for at alle stjernene var borte.

Med mesteparten av kvalitetsspillere i andre klubber led Leeds også sportslig, og nedrykket til Championship var et faktum i 2004.

I 2006/2007 sesongen ble klubben satt under administrasjon og straffet med −10 poeng, og det endte med nedrykk til nivå 3 i England for første gang i klubbens historie. Det skulle bli noen tunge sesonger for Yorkshire-laget før de rykket opp igjen til Championship i 2010.

Mange trodde de skulle lykkes i fjorårets sesong. Da lå de topp to til jul, men klarte nok en gang å rote det til. For med bare ett poeng på de fire siste seriekampene, endte Leeds opp på tredjeplass og måtte ut i playoff mot Derby. Der gikk det galt og Leeds måtte ta fatt på en ny sesong i den nest øverste divisjonen.

Håp i Leeds

Etter at den argentinske treneren, Marcelo Bielsa, ble ansatt i 2018, har det blitt en voksende optimisme i og rundt Leeds, forteller Palm.

– Det er bare en klubb i Leeds, forventningene og presset der er stort. Det krever noe spesielt å stå i mot det presset, Bielsa er en av de få som har greidd både dette og skape en stall og et miljø som står i mot presset.

Han frykter det kan bli en tung periode om Bielsa forsvinner.

– Vi har sagt nå eller aldri, men vi hadde ikke forventet at det er var dette som skulle stoppe oss i år.

Palm peker også på at man må ta vare på hverandre i denne spesielle tiden.

– For en del er fotballen den viktigste sosiale arenaen de har, det er derfor en stor del av livet til folk som forsvinner nå. Man må holde sammen og beholde det sosiale båndet, selv om man ikke kan møtes fysisk, minner Palm om.

LEDER: Anders Palm er leder i LUSCOS. Foto: Privat

les også Rekdal om Leeds-nedturen: – Det er tungt

– Man får legge vekk fotballen nå til verden kommer i vater igjen, sier Leeds-supporter Kjetil Rekdal.

Helten fra VM i 1998 er sterkt bekymret for coronaviruset som herjer.

– Ingen som vet enden på denne historien, hvor langt verden blir satt tilbake. Det er nesten så hele verden er i overlevelsesmodus, fortsetter Rekdal.

Han har likevel noen tanker om hvordan en eventuell gjennomføring av sesongen i England kan gjøres.

– Ettersom EM er utsatt kan man bruke juni og juli til å spille ferdig ligaen. Man kan da annullere Champions League og Europa League. Det er viktigere å spille ferdig de nasjonale seriene, avslutter Rekdal.

Publisert: 20.03.20 kl. 08:56

Fra andre aviser