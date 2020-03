NFF-TOPPENE: Fotballpresident Terje Svendsen (til høyre) og generalsekretær Pål Bjerketvedt under fjorårets fotballting. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

NFF-underskudd dobbelt så stort som planlagt

Norges Fotballforbund budsjetterte med minus 14 millioner – men endte opp med et underskudd på 28,2 millioner i 2019.

Det viser årsrapporten foran fotballtinget i Oslo kommende helg.

Konsernets regnskap for 2019, inkludert datterselskaper, viser derimot et positivt årsresultat etter finans på 5,4 millioner kroner.

NFF-styret forklarer i sin rapport at årsaken til sprekken i aktivitetsregnskapet på 14 millioner, er fotballforsikringen. Totale kostnader på den i 2019 var cirka 44 millioner kroner, 14 millioner mer enn budsjettert.

– Det er en isolert sak i 2019 som handler om kostnader på fotballforsikringen. Halvparten av underskuddet var planlagt, og den andre halvparten var fotballforsikringen. Det er bestemt at i 2019 så tar fotballforbundet den kostnaden sentralt. Det er et ekstraordinært år på forsikringsordningen, men neste år skal vi være «back on track», sier økonomidirektør i Norges fotballforbund, Kai-Erik Arstad.

Det er nemlig bestemt at forsikringsordningen skal være selvfinansierende fra 2020 – det vil si at NFF hverken skal tjene eller tape penger på den.

Det betyr at Norges Fotballforbund kommer til å ta inn atskillig mer i forsikringspremie enn tidligere. Ifølge budsjettet øker fotballforsikringen fra 37,9 millioner til 55,9 millioner.

I budsjettet foreslår NFF-styret at dette blir finansiert på denne måten:

Lagsforsikring seniorlag – 35 millioner: 10 prosent økning fra 2020.

Utvidet forsikring – 9 millioner: 10 prosent økning fra 2020.

Klubbforsikring 13–19 år – 11 millioner. En ny forsikring. Ifølge NFF-styret tilsvarer det cirka 110 kroner pr. spiller.

I årsrapporten peker styret i Norges Fotballforbund på at antall meldte skader de siste ti årene har økt fra 975 til 6 500.

– Fotballforsikringen har utviklet seg fra å være dekning primært ved «død og invaliditet» til en idrettsforsikring med fokus på behandling, forebygging, samt å hjelpe spilleren raskest mulig tilbake på banen, heter det i styrets budsjettforslag.

Samlede inntekter for Norges Fotballforbund i 2019 utgjorde 915,5 millioner kroner, mot 895,1 millioner i 2018. 66 prosent av inntektene handlet om TV-rettigheter og sponsorer.

Klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen har krav på sin del av kaka fra inntektene på TV-rettigheter og ligasponsorater. Ifølge årsrapporten utgjør dette cirka 33 prosent av kostnadene i NFF - i alt 297 millioner kroner.

