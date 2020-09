BARCA LIKEVEL? Lionel Messi fotografert på Camp Nou i august 2019. Foto: ANDREU DALMAU / EFE

Messis pappa: Åpner for ett år til i Barcelona

Kan Lionel Messi (33) likevel komme til å spille én sesong til i Barcelona? Faren Jorge åpner for det i et intervju torsdag.

Messi senior svarer på to kjappe spørsmål fra Deportes Cuatro:

Reporter: Ser dere på muligheten for at Messi blir i Barcelona og drar neste år?

Jorge Messi: Ja.

Reporter: Hvordan var møtet med Bartomeu?

Jorge Messi: Veldig bra.

Nå skal det sies at Jorge Messi også onsdag svarte kort på spørsmål han fikk da han kom til Barcelona - og da gikk svarene i motsatt retning:

Reporter: Hvordan ser du på Barcelona-fremtiden?

Jorge Messi: Vanskelig.

Reporter: Vanskelig for at han blir i Barcelona?

Jorge Messi: Ja.

Men i mellomtiden har han altså møtt den omstridte Barcelona-presidenten Josep Maria Bartomeu. Det skal ha skjedd onsdag kveld.

Argentinske medier antyder også at Messi kommer til å bli i Barcelona.

– Det er 90 prosent sjanse for at Messi fortsetter i Barca. Torsdag kommer en definitiv beskjed, sa TyC-journalisten Martin Arevalo ifølge Fotbollskanalen.

På Twitter var Arevalo imidlertid noe mer forsiktig i tonen. Han skriver at «det finnes konkrete muligheter for at verdens beste fortsetter til juni 2021 og fullfører sin kontrakt. I øyeblikket overveier han det».

Også Fox Sport-journalisten Marcelo Sottile antyder noe av det samme.

Diario Sport skriver at Leo Messi møter faren og familiens representanter senere torsdag.

Publisert: 03.09.20 kl. 13:23