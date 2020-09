FREMAD MARSJ! Joshua King (i midten) er blitt en lederfigur i den norske troppen. De øvrige fra venstre Kristoffer Ajer, Martin Linnes, Ruben Gabrielsen, Sander Berge og Mohammed Elyounoussi. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Lagerbäck runder 30 kamper og hyller Kings forvandling: – Det var han ikke god på

ULLEVAAL (VG) Han er toppscorer i særklasse, har flest målgivende, og knapt har noen spilt bedre for Norge de siste tre årene. Kanskje ikke rart Lars Lagerbäck titter mot Joshua King (28) før svenskens jubileum.

Nå nettopp

Fredagens kamp mot Østerrike i Nations League, som åpner VM-kvalifiseringen til Qatar-mesterskapet i 2022, blir nemlig Lars Lagerbäcks kamp nummer 30 som norsk landslagssjef.

På siste pressekonferanse før Ullevaal-matchen utfordret VG svensken på hvilke spillere som har markert seg mest og hvilke kamper han husker best – 1310 dager etter at han satt på samme fotballarena og ble presentert som ny norsk landslagssjef.

– Jeg kan ramse opp veldig mange, fremfor alt de yngre, men tar du en som Josh (King), så har han utviklet seg, synes jeg. Han har kanskje vokst spesielt på den mentale siden, hvis jeg kan si det sånn. Han tar mye mer ansvar for laget og gjør en veldig bra jobb for å starte vårt forsvarsspill. Det var han ikke så veldig god på i 2017, sier Lars Lagerbäck

FLEST MÅL UNDER LAGERBACK 10 – Joshua King (spilt 19 av Lagerbäcks 29 kamper) 6 – Ola Kamara (10) 5 – Bjørn Maars Johnsen (16) 5 – Mohamed Elyounoussi (19) 5 – Alexander Sørloth (15) 3 – Stefan Johansen (19) Vis mer

Derimot var Bournemouth-angriperen allerede den gangen god foran motstandermålet. På sine 19 landskamper under Lagerbäck har King ti scoringer, fem målgivende og et snitt på 5,94 på VG-børsen.

Martin Ødegaard (ikke med mot Østerrike) snitter høyere etter sin fabelaktige fjorårshøst (6.25), men har en del færre kamper enn King.

– Han har jo vært en stjerne på vårt lag og en lederskikkelse siden jeg først kom inn på landslaget. En man har stor respekt for og har sett opp til med alt han har levert på landslaget. Josh har absolutt vokst og blir bare bedre og bedre med årene, sier Sander Berge.

FLEST MÅLGIVENDE UNDER LAGERBACK 5 – Joshua King (19) 5 – Ole Selnæs (23) 4 – Omar Elabdellaoui (21) 3 – Martin Ødegaard (13) 3 – Markus Henriksen (23) Vis mer

les også King og Lagerbäck: Forholdet som endret seg

Midtbanespilleren har vært med hele veien – fra landslagsdebuten i Lars Lagerbäck første kamp borte mot Nord-Irland i mars 2017. Man kan trygt fastslå at det har skjedd en del siden matchen der Håvard Nordtveit var sentral midtbane og nåværende Rosenborg-reserve Gustav Valsvik spilte midtstopper.

Det vil mest sannsynlig Nord-Irland få merke når de møter Lagerbäcks Norge-utgave igjen i Belfast kommende mandag.

– Nord-Irland (i 2017) var det veldig mye jeg som bidro til at det ikke gikk så bra. Jeg var litt overambisiøs og gikk for fort frem. Den absolutt beste prestasjonen vi har gjort var mot Spania her. Vi hadde 45 prosent ballbesittelse og mange lange angrep mot dem. De gjorde til og med defensive bytter mot slutten av kampen, det har jeg aldri sett Spania gjøre, påpeker Lagerbäck om uavgjortoppgjøret i oktober.

BEST PÅ BØRSEN UNDER LAGERBACK 1. Martin Ødegaard – 6,25 2. Joshua King – 5,94 3. Rune Almenning Jarstein – 5,48 4. Markus Henriksen – 5,43 5. Omar Elabdellaoui – 5,40 6. Tore Reginiussen – 5,38 7. Sander Berge – 5,30 8. Mohamed Elyounoussi – 5,28 9. Ole Selnæs – 5,22 10. Kristoffer Vassbakk Ajer – 5,21 11. Bjørn Maars Johnsen – 5,14 12. Tarik Elyounoussi – 5,09 13. Birger Meling – 5,00 14. Stefan Johansen – 4,94 15. Alexander Sørloth – 4,90 16. Håvard Nordtveit – 4,86 16. Mats Møller Dæhli – 4,86 18. Jonas Aleesami – 4,60 19. Jonas Svensson – 4,44 Kun spillere med poeng på VG-børsen i minst 7 landskamper under Lars Lagerbäck inngår i denne oversikten. Vis mer

Hele uken er landslagssjefen spurt om forvandlingen til spillerne og laget under hans foregående 29 kamper. Hver gang trekker han frem at det norske landslaget først og fremst har hevet bunnivået.

– Vi var ikke kjempebra første året. Vi måtte ha noen skikkelige «dypdykk» for få et høyt lavestenivå, beskriver svensken.

Også utenfor banen har det vært et løft: Både visekaptein Omar Elabdellaoui og Joshua King snakket denne uken om det sosiale livet på samling som forbedret fra tidligere. Begge var ofte i troppen også da forgjenger Per-Mathias Høgmo var landslagssjef.

Det er betydelig mer enn nasjonaliteten som skiller Lagerbäck fra Høgmo, blant annet resultatene. På Høgmos 29 første ble det ni seirer, syv uavgjorte og 13 tap. Lagerbäck har snudd til 15 seirer, 8 uavgjorte og 6 tap, inkludert å gå ubeseiret i samtlige 14 hjemmekamper.

– En av de største grunnene er prestasjonene. Det blir jo sånn. Når man får gode opplevelser på banen, vinner kamper og ikke taper kamper, bygger det opp masse på og utenfor banen. Sakte, men sikkert har vi fått mer og mer selvtillit, sier visekaptein Eladellaoui – en av svensken aller mest brukte spillere.

Den mest brukte er Markus Henriksen. Den klubbløse trønderen er alltid i troppen og alltid på banen for Lars Lagerbäck. Men med bare fire kamper for Bristol City siden forrige landskamp (mot Malta i november), og sist spilte kamp daterer seg til 25. februar, fikk Lagerbäck spørsmål om det vil være «unaturlig» å inkludere 28-åringen i startoppstillingen mot Østerrike.

– Jeg kan godt tenke meg at Markus kunne spilt, kontrer Lagerbäck.

PS! Erling Braut Haaland scoret til sammen 44 mål for Salzburg og Borussia Dortmund forrige sesong, men på A-landslaget er han fortsatt målløs. Haaland har bare sluppet til to ganger, i EM-kvaliken i fjor høst, fra start hjemme mot Malta (2–0) og det siste kvarteret borte mot Sverige (1–1).

FLEST KAMPER UNDER LAGERBACK 23 – Markus Henriksen (alle fra start) 23 – Håvard Nordtveit (alle fra start) 23 – Ole Selnæs (15 fra start) 21 – Rune Almenning Jarstein (alle fra start) 21 – Omar Elabdellaoui (18 fra start) 20 – Sander Berge (18 fra start) 20 – Tarik Elyounoussi (11 fra start) 19 – Joshua King (18 fra start) 19 – Stefan Johansen (18 fra start) 19 – Mohamed Elyounoussi (17 fra start) Vis mer

Publisert: 04.09.20 kl. 04:34