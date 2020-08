Turbo-raid av Bakenga da Odd vant 6–1 over Mjøndalen: – Jeg var Usain Bolt!

(Odd-Mjøndalen 6–1) Mushaga Bakenga (28) hadde et raid i superklassen da Odd ydmyket Mjøndalen 6–1. Han startet med å snappe ballen langt inn på egen banehalvdel og avsluttet med å lure keeper.

Både trønderen og Espen Ruud (36) noterte seg for to mål. Bakenga kunne gjerne hatt et par scoringer til, men misset på store muligheter.

– Jeg skal innrømme at like før skuddfinta holdt juicen på å gå ut av beina. Men det var deilig å se. Men jeg skulle gjerne ha feiret på en måte som sto i stil, fastslo Bakenga til Eurosport om raidet. Han løp fra Mjøndalens Markus Nakkim.

– Jeg var jo Usain Bolt før jeg røk akillesene!

– Jeg hadde lovt noen hattrick, så det var synd at det ikke gikk.

– Vi gir bort skrekkelig dødballmål og blir grusomt kontret på, fastslo Mjøndalen-sjef Vegard Hansen til Eurosport.

– Det er veldig flaut, innrømmet Hansen. Mjøndalen er nå på nedrykksplass etter Starts seier.

Tony Brochmann ga Mjøndalen 1–0-ledelse nesten før de 200 hadde satt seg, men så var det også bråstopp for bruntrøyene.

Odd utlignet ved veteranen Espen Ruud før det var gått seks minutter. Han headet inn den fine corneren fra Kasper Lunding.

Så ble det 2–1 etter et lærebok-angrep. Birk Risa startet det, Elbasan Rashani la inn - og Mushaga Bakenga satte ballen sikkert i mål.

MÅL! Veteranen Espen Ruud header inn 1–1 for Odd. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Så klønet Joackim Olsen Solberg det til med en hands som gjorde at Espen Ruud fikk sjansen fra 11-metersmerket. Mjøndalen-keeper Makani gikk feil vei, og Ruud scoret sitt 40. Odd-mål.

– Jeg fikk sola i trynet, forklarte Olsen Solberg om handssituasjonen.

4–1 kom altså etter en praktfullt enkeltmannsprestajon av Mushaga Bakenga. Han stjal ballen på egen banehalvdel og satte på turboen. Markus Nakkim klarte ikke å stoppe ham, og keeper Makani ble også lurt. Bakengas andre mål for kvelden.

– Når det flyter så bra som nå, så er det gøy å være Odd-spiller, fastslo Espen Ruud til Eurosport i pausen.

Joackim Olsen Solberg derimot var fortvilet:

– Vi får en kjempestart, men så kommer det noen drittmål som er skrekkelig. Det er irriterende og frustrerende, fastslo Mjøndalen-spilleren.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi responderer etter baklengsmålet, fastslo Odd-trener Nornes.

– Vi er mer effektive enn vi har vært på veldig lenge.

Elbasan Rashani gjorde 5–1 etter at Vebjørn Hoff hadde servert, og keeper Sondre Rossbach reddet så straffesparket fra Sondre Liseth for å gjøre dagen fullbrakt for Odd.

– Vi får en leksjon. Det er flaut. Det går på stoltheten løs, fastslo Liseth til Eurosport.

– Straffen skal i mål. Det er svakt av meg. Men det er ikke der vi taper.

Helt på slutten var Espen Ruud involvert i sitt tredje mål for dagen da han la et frispark som backkollega Risa ekspederte videre i mål.

Odd slo altså tilbake etter tap mot Molde sist. Før det hadde de fem strake seirer. Skiensklubben befester dermed sin 3. plass.

For en måned siden vant Odd 2-0 da lagene møttes i Mjøndalen. Kitolano scoret to - og Betten Hansen fikk rødt kort allerede etter en drøy halvtime.

Det er sjette gang på rad Odd stiller med samme startoppstilling.

Odd har hentet svensken Robin Simovic, men han var ikke klar til denne kampen. Noen papirer er ikke i orden foreløpig.

