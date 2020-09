PÅ VEI TIL CHELSEA: Kai Havertz ankommer den tyske landslagssamlingen mandag denne uken. Nå har han forlatt samlingen. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

Kai Havertz klar for Chelsea

Kai Havertz (21) har signert en femårskontrakt med Chelsea.

Det bekrefter klubben på egne hjemmesider. Havertz blir sommerens sjette signering på Stamford Bridge.

– Jeg er veldig glad og stolt over å være her. Det er en drøm som går i oppfyllelse å få spille for en storklubb som Chelsea, og jeg gleder meg til å møte spillerne og trenerne, sier tyskeren.

Bayer Leverkusen meldte tidligere i dag på eget nettsted at 21-åringen har forlatt det tyske landslaget for å signere for de blåkledde.

Foto: Sascha Schuermann / PA Wire

Havertz var ubenyttet reserve i 1–1-oppgjøret mellom Tyskland og Spania torsdag. Han har sju kamper for A-landslaget til Tyskland.

Havertz scoret 20 mål for Leverkusen i Bundesliga og Europa League forrige sesong. 21-åringen opererer ofte i rollen bak spissene, og er også kjent for å skape mange sjanser for lagkameratene.

Han har vært i Bayer Leverkusen siden han var 11 år, men forlater altså moderklubben for en overgangssum som er ryktet til å ligge på i overkant av 800 millioner kroner.

– Kai er en av de beste spillerne i sin aldersgruppe i verden. Vi er svært glade for at fremtiden hans er i Chelsea. Han har vist seg frem i en av Europas beste ligaer, spiller for det tyske landslaget og er et spennende, dynamisk talelt. Vi er henrykte over å kunne legge til hans anvendelighet og kvalitet til stallen før sesongen begynner, sier Chelsea-direktør Marina Granovskaia.

Chelsea-manager Frank Lampard har hatt en travel sensommer, og med Havertz i boks, skal klubben ha brukt rundt to milliarder kroner på nye spillere i sommer.

Timo Werner er kjøpt fra Leipzig, Hakim Ziyech er hentet fra Ajax, mens Ben Chilwell tar turen fra Leicester. I tillegg er Thiago Silva og Malang Sarr hentet som bosmanspillere.

Publisert: 04.09.20 kl. 12:24 Oppdatert: 04.09.20 kl. 21:19

