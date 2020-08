JAKTER EUROPA-JUBEL: Molde-spillerne får en tøff, men overkommelig oppgave i jakten på avansement i Champions League. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norges vonde Champions League-trend: Tolv år uten gruppespill

Vi må helt tilbake til 2007/08-sesongen for å finne et norsk lag i Champions League-gruppespillet. Champions League-veteranen Roar Stokke tror Molde får en tøff start på veien mot gruppespill.

Nå nettopp

Ikke siden Rosenborgs deltagelse i 2007/08-sesongen har et lag fra Norge vært representert i verdens gjeveste klubbturnering. Klokken 18.00 i dag starter Moldes jakt på å endre på det.

De møter finske KuPS på Aker Stadion, i et oppgjør som sendes direkte på VG+. Vegard Aulstad og fotballekspert Bernt Hulsker kommenterer oppgjøret.

Molde er favoritter før kampen. Den regjerende seriemesteren er på 2. plass i Eliteserien etter 15 spilte kamper. Bare suverene Bodø/Glimt har gjort det bedre.

Det er to regjerende seriemestere som møtes i Rosenes By onsdag kveld, og det er en norsk manager som kan gjøre at norske klubber må vente enda et år på å ta seg til gruppespillet i Champions League: Arne Erlandsen.

les også Ny coronabekymring for toppfotballen: – Kan få store konsekvenser

– I Norge tenker vi at den finske ligaen er litt svakere enn Eliteserien, og Molde er selvfølgelig favoritter på den måten. Jeg tror norsk fotball generelt er litt bedre, men forskjellen er ikke så stor som tidligere, sier KuPS-trener Arne Erlandsen til Romsdals Budstikke på tirsdagens pressekonferanse.

– Vrien motstander

Roar Stokke, som har vært Champions Leagues norske stemme i en årrekke for Viasat, er klar på at det ikke er noen enkel oppgave som venter moldenserne.

– Finsk fotball er på vei opp, sier Stokke til VG.

– De møter en vrien motstander mens de selv er i en dårlig periode. Formsvikten skaper usikkerhet og er ubeleilig for Molde, legger kommentatoren til.

CHAMPIONS LEAGUE-VETERAN: Roar Stokke. Foto: Josefsen, Jon-Michael / Scanpix

Han sikter til at Molde, etter en strålende start på sesongen, nå bare har vunnet to av sine seks siste kamper.

– Molde bruker å løfte seg hjemme i kvalifiseringen, og noe sier meg at de må det mot den regjerende finske mesteren. Kvalik er gjerne litt frykten for det ukjente. KuPS satser og Molde vet nok ikke helt hva som venter dem. De er tidvis veldig gode på sitt beste, sier Stokke.

I denne utgaven av Champions League avgjøres det hele over 90 minutter. Det er med andre ord ikke utslagsrunder over to kamper, men den ene kampen. Vinn eller forsvinn. Der kan erfaring fra spill i Europa være nyttig.

– Molde som klubb har mye mer erfaring fra europacup enn sine motstandere og det bruker å bety noe, sier han, og trekker frem playmakeren Magnus Wolff Eikrem som nøkkelen til et godt Molde-resultat onsdag.

les også Åge Hareide ble kalt «uspiselig» av Rune Bratseth – nå smiler de på Brakka

VGs tips: Molde scorer flere

Veien til et eventuelt gruppespill er lang og tøff for Molde, og de får det ikke enkelt hjemme mot Arne Erlandsen og hans finske KuPS. Det er to regjerende seriemestere som møtes til dyst på Aker Stadion, og det selv om Molde regnes som store favoritter, er det verdt å ha i bakhodet at KuPS har spilt seks bortekamper uten å tape. Det er også verdt å huske på at det ikke har vært mot europeisk motstand.

Molde har på sin side slitt etter den strålende sesongstarten. Bare to av de siste seks har endt med seier. De fire resterende har de gått av banen med tap. Hjemmestatistikken er imidlertid svært god (6–0–1).

Dette Molde-laget skal være godt nok til å slå KuPS og dermed ta seg videre. Det reflekteres i oddsen på 1.30. Den oddsen er imidlertid ganske lunken, så vi tror at Molde, med sine offensive ferdigheter, pluss faktum at KuPS sjeldent holder nullen (ni baklengs siste fem kamper) finner veien til mål.

Derfor prøver vi et spill på Molde-seier med handikap til 1.85 i odds. Merk at dette ikke er et singelspill, så det må kombineres med noe.

Publisert: 19.08.20 kl. 15:27

