Foto: Peter Powell/NMC Pool / PA Wire

Fernandes avslører: Slik ble han møtt av Solskjær

Bruno Fernandes (25) mener at han foreløpig ikke er verdig noen sammenligning med Eric Cantona – og roser Ole Gunnar Solskjær for måten han har blitt tatt imot i Manchester United.

Nå nettopp

Her er våre oddstips

Fernandes kom til de røde i Manchester fra Sporting Clube De Portugal i januar-vinduet 2020. Det har blitt en suksesshistorie med åtte mål og syv målgivende på bare 14 kamper i Premier League.

Både i et intervju med UEFA.com og under lørdagens pressekonferanse før Europa League-semifinale mot Sevilla forteller Fernandes hvordan Solskjær har bygget ham opp.

Onsdag kan du bli mangemillionær ved å spille på Vikinglotto! Prøv vinnerlykken her!

– Manageren var veldig klar da jeg kom til klubben. Han fortalte meg at jeg ikke måtte være redd, bare være meg selv, at han visste godt hvorfor han hadde hentet meg, og hva jeg var kapabel til, fortsette å ta risiko i kamper og ha den samme mentaliteten som da jeg var i Sporting; fortsette å gi instruksjoner på banen, sier Fernandes til UEFA.com.

les også Sevilla til semifinale – Solskjær slapp «marerittmotstanderen»

Mye av det samme uttrykte han på pressekonferansen:

– Manageren snakker med meg hele tiden og sier at jeg skal spille mitt eget spill, gjøre det samme som jeg gjorde i Sporting, ha den samme selvtilliten, prøve de samme tingene. Når du har hans stemme bak deg, så blir det lettere.

Her kan du spille Vikinglotto (45 mill.) eller Eurojackpot (231 mill.)!

– Når en klubb betaler så mye for deg som United gjorde, så har du tillit, fastslo portugiseren – som også mener at det var en fordel at han hadde erfaring fra spill utenlands tidligere (Novara, Udinese og Sampdoria).

– Jeg forlot Portugal som ung mann. Jeg måtte sette mitt eget avtrykk i fotballen – mot alt og alle. Det har hjulpet meg at jeg spilte i Italia, jeg har blitt mer voksen, noe som gjør det lettere å tilpasse seg her.

les også Solskjær bekrefter at Sánchez er ferdig i United: – En av tidenes dårligste avtaler

Fernandes kom til United helt på slutten av januar, så kom februar-oppholdet, der laget dro til Marbella og han ble bedre kjent med Solskjærs ideer og ikke minst sine medspillere.

– Jeg ble bedre kjent med spillernes kvaliteter og fant ut hvordan jeg selv kunne forbedre laget.

Her kan du spille Lotto!

Fernandes spilte sammen med Sevillas Nemanja Gudelj i Sporting. Gudelj testet positivt for coronaviruset, men er nå på plass i Tyskland, der sluttspillet i Europa League spilles.

– Jeg er veldig glad for at han er okay nå. Jeg håper at jeg kan slå ham, og så skal vi bytte drakter, fortalte Bruno Fernandes på pressekonferansen.

les også Slik blir turboversjonen av Europa-sluttspillene – nye regler og nøytral bane

Midtbanespilleren mener at det blir feil å sammenligne ham med den franske legenden Eric Cantona, som kom til United midt i sesongen 1992/93 og utgjorde en forskjell, på samme måte som Fernandes gjør det nå.

– Cantona var fantastisk for denne klubben. Jeg må gjøre mye, mye mer for å kunne sammenlignes med ham, fastslo portugiseren.

VG-tips: Sevilla-Manchester United

* Avgjørende Europa League-semifinale som spilles i Köln, Tyskland.

* Sevilla hadde et spillemessig overtak mot Wolves i tirsdagens kvartfinale, men først etter 88 minutters spill fikk laget lønn for strevet etter en Lucas Ocampos-nikk (1-0).

* På 13 sommerkamper har Manchester United fasiten 9-3-1. Eller ett tap på 24 kamper om vi går tilbake til 26. januar. Men i mandagens EL-kvartfinale mot FC København måtte det ekstraomganger og et sikkert straffespark av Bruno Fernandes til (1-0).

* Sevilla er vriene å slå – de har kun tapt åtte av totalt 52 kamper i alle turneringer denne sesongen. Fasiten siden midten av februar er 10-9-0. De har holdt nullen i syv av åtte siste. United har selvfølgelig angripere som kan åpne opp Sevillas forsvar. Men det er spanjolenes energi og høye press som gjør at vi lander på et Sevilla-forslag.

Oddsen er 3,00, spillestopp er kl. 20.55 og kampen vises på TV 2.

Publisert: 16.08.20 kl. 16:57

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Fra andre aviser