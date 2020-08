FØRSTE SERIERUNDE: Sotra slo Fram Larvik 3–2 borte i første seriekamp. Renate Blindheim og resten av Sotra-benken kunne slippe jubelen løs. Foto: Vidar Ruud, NTB SCANPIX

Blindheim til topps med Sotra – ubeseiret etter seks kamper

(Sotra - Odd 2 2–0) Renate Blindheim (26) fortsetter å imponere stort som trener på nivå tre i norsk herrefotball. Seks kamper inn i sesongen er hun ubeseiret med nedrykkstippede Sotra.

Nå nettopp

– Vi har hele tiden hatt tro på at vi skal vinne fotballkamper, men jeg skal ikke skryte på meg at vi trodde vi skulle ligge på toppen av tabellen på dette tidspunktet av sesongen, sier Blindheim etter å ha sendt Odds andrelag tomhendt hjem til Skien.

Sotra overrasket stort da klubben gikk til en historisk ansettelse av Renate Blindheim som hovedtrener, snaut fire uker før sesongstart. Hun er den første kvinnen som leder et lag på et av landets tre øverste nivåer for herrer – og har virkelig fått det til å svinge av strilene.

les også Herretrener Renate: Spillerne lo av garderobe-spørsmålet

Etter seks serierunder står Blindheims mannskap med fem seire og en uavgjort. Seieren over Odds andrelag sender Sotra til topps i 2. divisjon avdeling 2 med 16 poeng.

– Vi har innsett at det bør settes et annet mål enn å holde oss, ler Blindheim.

Sotra ble av VG tippet på nedrykksplass før sesongen etter en rekke uenigheter og uro de siste årene. Sist sesong endte med elleve strake kamper uten seier for klubben fra like utenfor Bergen.

Drømmestarten – 3–2 mot Fram Larvik – er siden blitt forlenget med uavgjort mot Nardo og seire mot Vard, Notodden, Rosenborg II og Odd II.

– Vi har ikke satt oss et nytt mål ennå, men det er kanskje realistisk å sikte mot en plassering blant de syv beste, mener Blindheim, som er forberedt på at det kan snu raskt. Etter at alle lagene har møtt hverandre én gang skal halvparten (de syv beste) møtes én gang til, i jakten på én opprykksplass. Tabelltoeren får en kvalikmulighet.

– Akkurat nå flyter alt godt for oss. Men det er nok ingen som tror at vi skal vinne alle kampene, fortsetter hun og sikter til at de går tre tøffe kamper i møte mot Bryne, Egersund og Arendal.

Renate Köppen Blindheim (26) Født: 17. mars 1994 i Bergen. Karriere: Renate har tidligere trent guttelag i Vadmyra, et jentelag i Gneist, og har også vært kretslagstrener på jentesiden. Har jobbet med spillerutvikling og vært trener for andrelaget for herrene i Åsane Fotball. Aktuell: Ble 19. juni presentert på Sotra Arena som første kvinnelige trener for et herrelag i toppfotballen: Andredivisjonslaget Sotra. Seks kamper ut i sesongen er hun fortsatt ubeseiret. Vis mer

Den neste kampen mot ubeseirede Bryne (4–2–0), som jager to poeng bak Sotra på tabellen, tror hun blir den vanskeligste hittil.

– Bryne er et veldig tøft lag. Jeg ville ansett dem som favoritter. Vi er forberedt på ikke å styre så mye på lørdag.

Publisert: 18.08.20 kl. 07:11

Fra andre aviser