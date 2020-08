KAPTEIN: Omar Elabdellaoui og Haitam Aleesami etter 1–1 mot Spania i oktober. Ole Selnæs i bakgrunnen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Omar Elabdellaoui klar for Galatasaray

Norges landslagsback Omar Elabdellaoui (28) har signert for den tyrkiske storklubben Galatasaray.

Mandag bekrefter Galatasaray at Istanbul blir Elabdellaouis neste stoppested.

Høyrebacken har vært uten kontrakt siden Olympiakos avsluttet sesongen for halvannen uke siden. To dager etter tapet mot Wolverhampton i Europa League takket han for tiden i Hellas og bekreftet at han var på leting etter ny klubb.

Nå blir han lagkamerat med back- og landslagskollega Martin Linnes i klubben som kan skilte med flest tyrkiske seriemesterskap gjennom tidene (22).

28-åringen legger bak seg seks suksessrike sesonger i Olympiakos, der han rakk å vinne cupen og fire seriemesterskap. Den siste sesongen bar han kapteinsbindet i flesteparten av kampene han spilte for klubben.

Han fortalte tidligere i vår at han opplevede sin største kveld på fotballbanen da Olympiakos slo ut Arsenal av Europa League.

Elabdellaoui har tidligere spilt seniorkamper for Strømsgodset, Feyenoord, Eintracht Braunschweig og Hull.

Publisert: 17.08.20 kl. 17:41

