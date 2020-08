USIKKER: Ole Kristian Selnæs, Omar Elabdellaoui og Alexander Sørloth og er blant landslagsspillerne som kan miste de kommende landskampene grunnet karantenebestemmelser. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix og Bjørn S. Delebekk / VG

Landslagsspillere kan bli rammet av karantenebestemmelser: – Et problem

Fotballandslaget kan måtte klare seg uten spillere som Ole Kristian Selnæs (26), Tarik Elyounoussi (32), Omar Elabdellaoui (28) og Alexander Sørloth (24) under de kommende Nations League-kampene.

4. og 7. september møter det norske landslaget Østerrike og Nord-Irland i Nations League, før det er EM-playoff mot Serbia 8. oktober.

– At det er ekstraordinære utfordringer og at man risikerer at ikke alle spillerne er tilgjengelige, er et problem, sier kommunikasjonssjef for herrelandslaget, Svein Graff.

Innenfor Schengen/EU/EØS-land som ikke har tilstrekkelig lav smittespredning (røde land) kan det gjøres unntak fra karantenekravet.

Problemet er de som spiller utenfor disse områdene. Flere landslagsaktuelle spillere spiller klubbfotball i land som er utenfor Schengen/EU/EØS – henholdsvis Kina (Selnæs), Japan (Elyounoussi), Tyrkia (Sørloth, Elabdellaoui og Martin Linnes), Sør-Korea (Bjørn Maars Johnsen) og Russland (Mathias Normann).

– I tillegg har vi spillere som Haitam (Aleesami) og Markus (Henriksen) som står uten klubb og ikke vet hvor de skal spille enda. Vi kan miste en del spillere, og det kan påvirke vårt lag sportslig, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til VG.

Alexander Sørloth skal ifølge Bild-Zeitung være i søkelyset til den tyske klubben RB Leipzig. Dermed kan det skje at den trønderske spissen forlater Tyrkia før landskampene.

USIKKERT: Det er usikkert om Lars Lagerbäck kan ta ut neste landslagstropp helt fritt. Karantenebestemmelser blir avgjørende. Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI / X07045

Helseminister Bent Høie bekrefter at de som har yrke som profesjonelle fotballspillere kan gå under forskriften som gir unntak fra karantenekravet, innen Schengen/EU/EØS.

– Reise i forbindelse med det (landskamper) er arbeidsreise. Arbeidsreiser er ikke helt fritatt for karantene i Norge. Det er egne bestemmelser, sier Høie til VG.

I de bestemmelsene heter det at arbeidsgiver kan velge å legge til rette for testing og smittevernråd, som alternativ til karantene, for personer som ellers ville hatt karanteneplikt.

Nå jobber NFF med å kunne få en ny forskrift for arbeidsreiser for spillere som spiller klubbfotball utenfor Schengen/EU/EØS.

– Vi har dialog med myndighetene og det som er innenfor Schengen virker å være greit. Det er annerledes utenfor Schengen. Da må vi nok ha en endring i forskriften. Det tar noe lengre tid å få på plass, men vi er i dialog med myndighetene, sier konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn.

Graff er klar på at de er avhengige av et unntak for å få med spillere fra utenfor Schengen/EU/EØS. Allerede for arbeidsreisende innenfor Schengen/EU/EØS er det strenge regler dersom man får unntak fra karanteneplikten.

Lagerbäck ønsker svar fra myndighetene så fort som mulig slik at de kan planlegge landslagssamlingene.

– Hva de enn beslutter i regjeringen så respekterer vi det. Vi håper på et positivt svar, men pandemien er viktigere enn fotballandskamper, sier landslagssjefen.

Man skal testes kort tid etter ankomst til Norge, og vente med oppstart i jobb inntil første negative prøvesvar foreligger. Fem dager etter ankomst skal det utføres en ny test, og frem til andre prøvesvar er negativt har man karantene på fritiden. Det er noen av smitteverntiltakene.

– Uefa-protokollen er utrolig streng og omfattende. Spillerne testes før avreise og underveis i samlingen. De er også isolert fra alle andre. Derfor mener vi det er forsvarlig å hente spillere hjem, sier Graff.

PS! Tirsdag vedtok FIFA flere endringer i kommende landslagsperioder. Klubbene slipper å frigi spillere til landslag fra andre kontinenter i september. Det vil si at for eksempel Selnæs’ kinesiske klubb ikke er pliktet til å la 26-åringen forlate klubben til fordel for landskampene mot Østerrike og Nord-Irland.

Publisert: 18.08.20 kl. 19:59

