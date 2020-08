ENDELIG SEIER: Kjetil Rekdal ledet HamKam til sesongens første seier på bare andre forsøk. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Rekdal etter første seier: – Har ikke oppnådd noe som helst

HamKam klarte omsider å vinne, på forsøk elleve i slutten av august. Trener Kjetil Rekdal er imidlertid klart på at det fortsatt kun er én ting som gjelder.

– Vi er fortsatt sist på tabellen. Akkurat nå er fokuset å få tre lag bak seg. Akkurat nå er det bare én ting som gjelder, før vi kan begynne å se oppover på tabellen, sier Rekdal i en ledig tidslomme mellom utallige møter i en uhyre hektisk Obosliga-uke.

Mandag opplevde HamKam endelig hvordan det er å vinne en fotballkamp, etter gjentatte baklengsmål mot slutten.

Og for noen mål det var, også:

Torsdag kommer serieleder Tromsø på besøk – som på sin side har tre kamper uten seier.

– Det viser at det er mulig for andre lag å ta poeng fra Tromsø. De så ut til å valse gjennom hele Obosligaen da de vant de åtte første, men nå ser det annerledes ut, sier Rekdal om sin hittil tøffeste motstander som «Kamma»-trener.

I Eurosport-intervjuet etter mandagens seier var han klar på at hans lag «fortsatt er langt bak de andre», men han gir gruppen ros for hvordan de har tatt ham imot den første uka.

les også Rekdal vil vekke «fotballbyen» Hamar: – Vi må bli uslåelige

– De er villige til å lære, og forstår at ingenting kommer gratis. Med den sesongåpningen de har hatt, er det lett å miste litt troen og selvtillit, den må vi gjenskape. De har jobbet knallhardt de kampene jeg har hatt dem.

Torsdag er det også en gammel kjenning som kommer på besøk: Gaute Helstrup forlot HamKam til fordel for nettopp Tromsø før årets sesong. Rekdal tar imidlertid lite for gitt, tross seieren sist:

– Det vil vise seg, hvordan vi håndterer det. Det var bare ett trappetrinn ut av den kritiske situasjonen. Vi har ikke oppnådd noe som helst, sier Kjetil Rekdal.

VGs tips: Hjemmeseier eller uavgjort

Kjetil Rekdal har ledet laget til to poeng på fire kamper, og dette laget ser helt forskjellig ut fra det som ikke stoppet å slippe inn mål i sluttminuttene.

Etter to strake tap var Tromsøheldige som fikk med seg 2-2 hjemme mot Sogndal i mandagens toppkamp, og selv om de fortsatt er på toppen av tabellen, er det nok av faresignaler for Gutan. I det minste scorer Fitim Azemi mål igjen.

Det er to lag i stikk motsatt ende av formkurven her, og vi tror Rekdals menn klarer å krige til seg ett poeng – minst. Dobbeltsjanse med hjemmeseier eller uavgjort betales til 1,80 odds, men hvis du er mer vågal, kan 2,75 på H når U tilbakebetales forsøkes, eller en ren H til 3,7. Vi velger å ta ned risikoen noe og går for førstnevnte.

Spillestopp er klokken 18.25 og kampen går på Eurosport Norge.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Rosenborg 15 8 3 4 27 – 13 14 27 5 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

