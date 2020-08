BRUKTE HODET: Wendie Renard sender Lyon i føringen med sin heading i 67. minutt. Foto: ALVARO BARRIENTOS/AFP

Superveteranen stanget Lyon til finalen

(Paris Saint-Germain-Lyon 0–1) Her sørger Wendie Renard (30) for at Lyon kan fortsette jakten på sin femte strake Champions League-tittel.

For mindre enn 10 minutter siden

I 65 minutter slet de regjerende mesterne med å bryte ned PSG i Bilbao. Så ødela Grace Geyoro for sine lagkamerater da hun fikk sitt andre gule kort og ble utvist da hun felte Lucy Bronze.

Frisparket fra Amel Majri - for øvrig hennes 50. Champions League-kamp - var perfekt og presist. Inne i feltet fikk Wendie Renard gå opp helt alene på bakerste stolpe. Fra kloss hold sendte hun Lyon i føringen med hodet.

I sin 19. semifinale (!) i Champions League sørget veteranen for scoringen som gir Lyon muligheten til å ta sin syvende tittel. Ingrid Syrstad Engen og Wolfsburg står i veien i søndagens finale.

Lyon fikk imidlertid ikke spille så mange minutter i overtall. Nikita Parris pådro seg sitt andre gule kort i 75. minutt da hun løp inn i PSG-keeperen. Dermed må hun se finalen fra tribunen.

– Det er mesterskap i dumhet og den konkurransen vinner Parris, konstaterte Viasat-ekspert Lars Tjærnås etter at spissen så rødt.

Men Lyon holdt unna og har nå ikke tapt en kamp i mesterligaen siden november 2014. I åttedelsfinalen det året var det nettopp PSG som vant over to kamper. I finalen ble det tap for Frankfurt.

PSGs Karina Sævik kom aldri på banen i kveld og satt også på benken i kvartfinalen. Lyons Ada Hegerberg er på vei tilbake fra skade og er ikke ventet å bli klar til søndagens finale.

PS! Mindre enn tre timer før kampen bekreftet PSG at en av spillerne hadde testet positivt på Covid-19-viruset. Den testen ble gjennomført i Bilbao tirsdag. Spilleren, reservekeeper Alice Pinguet, ble umiddelbart isolert.

Publisert: 26.08.20 kl. 21:52

