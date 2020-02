Messi og Barcelona hodestups ut av Copa del Rey

(Athletic Bilbao – Barcelona 1–0) Tre minutter på overtid scoret Athletic Bilbao kampens eneste mål - og Barcelona er ute av Copa del Rey.

Iñaki Williams ble den store helten da han stanget et innlegg fra Ibai Gomez i det lengste hjørnet - tre minutter på overtid.

Det utbrøt ellevill jubel på San Mamés - blant spillere og tilskuere. Feiringene fortsatte etter at sluttsignalet gikk. Nå er Athletic Bilbao klare for semifinale, til jubel og lykke for denne gjengen:













Både Lionel Messi og Antoine Griezmann hadde store muligheter til å score, men Unai Simon i Athletic-målet stengte buret og stoppet det som måtte komme. Til slutt skulle Barca bli straffet knallhardt for sjansesløseriet.

Favorittene ute

Fra før er Atlético Madrid ute. Det samme er regjerende mester Valencia. Villarreal ble eliminert av Segunda-laget Mirandés. Tidligere torsdag sendte Martin Ødegaard og Real Sociedad Real Madrid ut av Copa del Rey:

Barcelona ville med andre ord vært store favoritter til å vinne hele turneringen dersom de hadde gått videre. Men det ville seg ikke for Barcelona, som fra før er i trøbbel med en skadeutsatt tropp, interne stridigheter og sviktende resultater.

Nå er det en usannsynlig kvartett som er klare for semifinalene i Copa del Rey. Mirandés, Granada, Real Sociedad og Athletic Bilbao får fredag 7. februar vite hvem de skal møte i cupen. Semifinalen er den eneste runden i Copa del Rey med dobbeltoppgjør.

Ekspert på spansk fotball, Petter Veland, skriver at dette er første gang siden 2006 en finale i Copa del Rey spilles uten Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Valencia eller Sevila.

