BRILJERER: Martin Ødegaard fotografert i forbindelse med Real Sociedads kamp mot Villarreal i januar. Foto: ANDER GILLENEA / AFP

– Jeg er overbevist om at Ødegaard snart styrer midtbanen til Real Madrid

Betyr Real Madrid mot Real Sociedad en «audition» for Martin Ødegaard (21) - eller er det bare en helt vanlig kamp? Jan Åge Fjørtoft er uansett sikker på at drammenseren snart styrer midtbanen til hovedstadsklubben.

Nå nettopp

Sjekk torsdagens oddstips her!

Martin Ødegaard har vært i Real Madrids eie helt siden den mye omtalte overgangen i januar 2015. Sist sommer ble han utleid til Real Sociedad - men forlenget samtidig sin kontrakt med Real Madrid frem til sommeren 2023.

Nå møtes altså disse to klubbene på Santiago Bernabéu til cupkamp, et oppgjør som vises på VG+ med norsk kommentator. Mange trodde Real Madrid ville legge inn en klausul om at han ikke fikk lov å spille kampene mot dem, men slik ble det altså ikke.

Real Madrid-sjef Zinedine Zidane avviste på pressekonferansen sin onsdag at han har noen planer om å hente hjem Ødegaard til sommeren, men i fotball endrer ting seg som kjent fort.

Fredag kan du vinne vanvittige 915 millioner norske kroner på Eurojackpot! Trykk her for å spille før kl. 19.00 på fredag!

– Denne kampen er nok viktigere for «alle andre» som vurderer og analyserer og spekulerer, enn for Ødegaard selv, sier Viasport-kommentator Petter Veland.

– Litt mer spesiell enn en normal kamp kan det nok derimot sies å være, etter som fokus vil være litt større, omstendighetene er annerledes og han kommer til å være «på hilser’n» med flere i denne bortekampen enn de øvrige, fortsetter Veland.

– For klubben er den derimot viktigere enn normalt ettersom Copa del Rey er det eneste reelle trofeet de kan vinne, og de «kastet bort» poeng mot Leganés på søndag ved å stille redusert med tanke på denne kampen.

– Tror du Martin Ødegaard kommer til å spille for Real Madrid fra sommeren?

– Jeg står fortsatt ved det jeg sagt hele tiden; Ødegaard har en plan om å spille to sesonger i Real Sociedad, og jeg tror han står ved den.

Jan Åge Fjørtoft, som også jobber for Viasport, svarer ikke konkret på det spørsmålet, men sier derimot:

– Jeg tror sommerens transfer-aktiviteter blir avgjørende for om de henter Martin tilbake allerede i sommer. Det er mulig at en sesong til i Real Sociedad kan være bra for han. Han har jo tatt nye steg der allerede. Men at Martin snart styrer midtbanen til Real Madrid, er jeg overbevist om.

Fjørtoft fastslår at Real Madrid følger Martin Ødegaard tett.

– Sammen har de lagt et såkalt utviklingsløp. Fordi Martin var så god så ung, så glemmer vi han er kun 21 år. Real Madrid er svært fornøyd med de stegene han har tatt, men en kamp som dette er selvsagt en perfekt anledning til å vise seg fram.

Da nyheten om at Ødegaard skal spille for klubben fra San Sebastián sist sommer, kom det fram at lånet gjaldt fram til 30. juni 2020. Litt senere røpet han selv at han ønsker å spille i Real Sociedad i to sesonger, altså fram til sommeren 2022. Ifølge Real Sociedad-president Jokin Aperribay hadde de ikke lov til å signere avtale for mer enn én sesong, og at alle parter er innstilt på at det blir to sesonger.

Eurojackpot er oppe i 915 millioner norske kroner. Her kan du levere spillet ditt før kl. 19.00 på fredag!

Men med Ødegaards enorme fremskritt og storspill for Real Sociedad sist høst, begynte ryktene å gå om at Real Madrid ville hente ham «hjem» allerede til sommeren. Avisen AS har hevdet at de allerede har bestemt seg for det, og en annen stor sportsavis, Marca, har skrevet at det ikke vil koste Real Madrid en eneste euro om de velger å hente ham tilbake allerede etter én sesong i Baskerland.

VGs tips: Hjemmeseier til 1,43 i odds.

Et formsterkt Real Madrid er klar favoritt til å avansere fra denne spanske kvartfinalen. Hjemmelaget har spilt 21 strake oppgjør i alle turneringer uten å ryke, og rett og slett blitt en effektiv maskin. I denne kamprekken har det vært både storseirer og en evne til å unngå tap på dager der ikke alt går som smurt.

Real Sociedad sparte spillere i søndagens 1–2-bortetap for Leganés - blant annet spilte Martin Ødegaard bare den siste drøye halvtimen. Før det oppgjøret vant San Sebastián-klubben tre strake hjemmekamper.

Begge lag har noen fravær, men det skal ikke stå på motivasjonen for noen av klubbene.

Skulle det dukke opp et målscorer-spill på Martin Ødegaard er vi interessert i det. Begge Lag Scorer til 1,75 i odds er også en mulig inngang oddsspillmessig. Men hovedspillet er hjemmeseier til 1,43 i odds. Spillestopp er kl. 18.55 og VG+ viser kampen.

Publisert: 06.02.20 kl. 11:15

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser