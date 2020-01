TIL TYSKLAND: Fridjonsson forlater VIF. Her feirer han etter å ha scoret mot Brann. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fridjonsson klar for Bundesliga

Samuel Kari Fridjonsson (23) forlater Vålerenga til fordel for den tyske Bundesliga-klubben Padderborn.

Nå nettopp

Det bekrefter klubben på sine nettsider.

– Samuel har gjennom sin tid i Vålerenga gått fra å være rekruttspiller i England til å bli landslagsspiller, og er nå klar for 1. Bundesliga. Det viser nok en gang at Vålerenga kan være et bra springbrett ut i Europa for unge spillere, sier Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen til klubbens nettsider.

Vålerenga hentet islendingen fra engelske Reading i 2016, men Fridjonsson slo aldri til på Valle. Derfor ble han sendt ut på lån til Viking i fjorårets sesong, og var en viktig brikke på laget som til slutt var cupfinalen på Ullevål i desember.

23-åringen spilte 33 kamper for Vålerenga over de drøye tre årene han var i klubben, og har den siste tiden vært tydelig på at han ønsker seg vekk. Nå får han muligheten til å prøve seg i Paderborn, og tysk Bundesliga.

Paderborn rykket opp til øverste nivå i Tyskland før årets sesong, men har foreløpig slitt med å få det til å svinge i Bundesliga. Klubben ligger under nedrykksstreken, på en foreløpig 18.-plass.

Vålerenga opplyser at Fridjonsson vil trene med sin nye klubb i dag.

Det skjer samtidig som Vålerenga selv er på treningsleir på Kypros. Klubben er for øyeblikket på trenerjakt, etter at Ronny Deila dro til New York.

Publisert: 18.01.20 kl. 09:00

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

