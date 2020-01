MATCHVINNER: Juan Mata jubler for vinnermålet sitt mot Wolverhampton. Foto: PETER POWELL / EPA

Solskjær kvitt spøkelset – United videre i FA-cupen

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Wolverhampton 1–0) På femte forsøk skulle det endelig lykkes for Ole Gunnar Solskjær (46) mot Wolves. Seieren sørget for avansement til fjerde runde i FA-cupen.

Wolverhampton er med god margin det laget nordmannen har møtt flest ganger som Manchester United-manager.

Men etter fire bortekamper mot Wolves sto Solskjærs United med fattige to uavgjort og to tap.

«Ulvene» måtte komme til Old Trafford for at det skulle løsne for United, som trakk det lengste strået i en jevn kamp takket være en lekker matchvinner-chip av Juan Mata.

Seieren kom ikke uten bismak for Solskjær, ettersom Marcus Rashford pådro seg en skade under et kvarter etter å ha blitt byttet inn. United-toppscorer så ut til å slite med hoften.

I neste FA-cupkamp møter United vinneren av oppgjøret mellom Watford og Tranmere Rovers, som spilles torsdag 23. januar, altså bare tre dager før det som trolig blir datoen for oppgjøret i fjerde runde.

– Ytterst absurd

Wolverhampton startet skarpest og så ut til å ha straffet Manchester United for grusomt forsvarsspill etter ti minutter. Et svakt tilbakespill av Fred ble snappet opp av Raúl Jiménez, Harry Maguire bommet på taklingen sin, og ballen havnet hos Pedro Neto, som satte den i mål.

Gjestene jublet i noen sekunder, men det ble raskt klart at VAR skulle sjekke målet. Reprisene viste at ballen hadde truffet armen til Jiménez – helt ufrivillig – før den gikk til Neto. Dermed ble scoringen annullert.

«Dette er ikke fotball lenger», sang fansen i bortesvingen, mens TV-profil Gary Lineker uttrykte sin frustrasjon over regelverket på Twitter:

– Den nye håndballregelen er ytterst absurd.

Fra og med denne sesongen er det ingenting som heter «ufrivillig hands»; dersom ballen treffer armen eller hånden i forkant av et mål, skal dette annulleres uansett.

Det kan Ole Gunnar Solskjær prise seg lykkelig for. Men nordmannen så svært lite fornøyd ut med hvordan laget hans startet kampen. Derfor skriblet han noen instruksjoner på en papirlapp og ga den til Juan Mata, som etter mye om og men fikk lest den og avlevert den til en av linjedommerne.

FIKK LAPP: Juan Mata tar imot en lapp fra Ole Gunnar Solskjær etter 35 minutter av hjemmekampen mot Wolverhampton. Foto: PETER POWELL / EPA

Hva som sto på lappen, er det nok bare Solskjær, Mata og linjedommeren som vet, men en av instruksjonene så ut til å være at Mason Greenwood ble flyttet fra høyrekanten til spissplass.

– Forferdelig

Det ga ikke uttelling før pause, og dermed var det fortsatt målløst etter 135 minutters spill mellom de to lagene i FA-cupens tredje runde.

– Dette er en forferdelig fotballkamp, skrev The Times-journalist Paul Hirst på Twitter.

Etter pause så United friskere ut. Syv minutter i omgangen klarte Daniel James å vri seg løs i feltet og avslutte fra god posisjon, men ballen snek seg utenfor stolpen.

Det manglet fortsatt litt i hjemmelagets angrepsspill, så det tok ikke mer enn en drøy time før Marcus Rashford – på benken fra start for å hvile – ble byttet inn samtidig som Andreas Pereira. Ut gikk James og Greenwood.

Da løsnet det. Harry Maguire så ut til å ha rotet seg inn i trøbbel med ballen, men klareringen hans opp mot Martial skulle starte en dødelig effektiv kontring. Franskmannen lurte bort en Wolves-forsvarer og fosset fremover med ballen før han serverte Mata – på grensen til offside – alene med keeper.

Spanjolen chippet ballen over keeperen og i mål, men kunne ikke slippe jubelen helt løs umiddelbart. Stemningen på stadion var avventende; var det offside? Svaret fra VAR kom etter noen sekunder: Nei. Målet ble stående.

Ved sidelinjen applauderte en glisende Solskjær og hevet to tomler i været.

Humøret hans fikk seg imidlertid en smell like etterpå, da Rashford la seg på bakken og signaliserte at han måtte byttes ut. Etter mindre enn et kvarter på banen ble han erstattet med Jesse Lingard, og haltet rett i spillertunnelen mens han holdt seg til hoften.

