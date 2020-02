Martin Ødegaard kan få oppleve baskisk historie

Real Sociedad og Athletic Bilbao slo henholdsvis Real Madrid og Barcelona ut av Copa del Rey. Martin Ødegaard (21) kan komme til å få oppleve noe som baskerne har drømt om i 110 år.

1910 var nemlig sist de to stolte klubbene fra Baskerland møttes i finalen i Copa del Rey, den spanske cupfinalen.

Søndag er det derby på Anoeta i San Sebastián. La Liga. Med semifinalene i bakhodet.

– Det ville være spesielt om de to skulle møtes i finalen. Da blir det ståhei. Og begge ser en mulighet til å få Europa League-plass gjennom Copa del Rey-triumf, sier Magnar Kvalvik, kommentator på Strive.

– Det vil i så fall være første gang siden 1910 de møtes i finalen. Og det vil være det første trofeet til en baskisk klubb på 33 år. Real Sociedad vant cupen i 1987.

Men først må altså begge gjennom semifinaler, attpåtil over to kamper: Real Sociedad-Mirandes og Athletic Bilbao-Granada.

– Det har vært prestisje siden fotballens begynnelse å være best i Baskerland, sier Magnar Kvalvik.

– Athletic har stort sett vært den beste klubben og samlet mest trofeer. Athletic har også fått mest honnør for å stå for sine verdier ved å ha bare baskiske spillere på laget.

Mens klubben fra Bilbao fortsatt holder på sin «cantera-filosofi», så har nabo Real Sociedad i San Sebastián for lengst sett seg nødt til å slippe til ikke-baskere, ja, selv utlendinger.

Mens mange andre derby rundt i Europa kan være voldelige og ikke særlig barnevennlige, er harmonien stor mellom supporterne til de to lagene fra Baskerland.

– Det er et vennlig derby. Det er gjerne sånn at de to lags supportere møtes i de samme restaurantene. De mingler da. Og så er de rappkjeftede mot hverandre på arenaen. Og så er det like gode venner igjen etterpå, sier Magnar Kvalvik.

– Vil det bli politisk utnyttet om de to baskerklubbene skulle møtes i finalen?

– Da vil det sikkert bli masse buing mens nasjonalsangen spilles i Sevilla ja!

Magnar Kvalvik fastslår at ingen av de to klubbene har imponert i det siste.

– Real Sociedad har tapt tre av de fire siste, og Athletic Bilbao har ikke vunnet noen av sine syv siste kamper. Nå ligger de på nøyaktig de samme plassene som de endte sist sesong; som nummer åtte og ni. Men i motsatte rekkefølge. Real Sociedad er tre poeng foran.

– Men de viste ved å slå henholdsvis Real Madrid og Barcelona i midtuken hva de er gode for på sitt beste. Da kan de slå hvem som helst, sier Strive-kommentatoren.

Fire sesonger på rad vant de to baskiske klubbene ligamesterskapet i starten på 1980-tallet.

Bjørn Tore Kvarme og Vadim Demidov har til sammen spilt seks baskerderby for Real Sociedad, men ingen av dem har opplevd å gå seirende ut av dette prestisjeoppgjøret.

Martin Ødegaard spilte sitt første baskerderby borte i Bilbao i slutten august 2019. Også for ham endte det med tap.

VGs tips: Begge Lag Scorer til 1,73 i odds.

Begge basker-klubbene skal ut i respektive Copa del Rey-semifinaler senere i vinter etter hver sin sjokkseier torsdag kveld. Men først er det dette hete lokaloppgjøret som står på programmet.

Vi noterer oss at begge lag har scoret i syv av åtte siste Real Sociedad-hjemmekamper i ligaen. Det samme gjelder for Athletic Bilbao i fire av fem bortekamper i La Liga.

Begge lag kan vise til laber ligaform nylig, og er jevngode på tabellen. Vi forventer mer temperatur her, og foreslår et spill med to utfall.

Begge Lag Scorer til 1,73 i odds med spillestopp søndag kl.13.55. TV2 Sport 1 har senderettighetene.

Publisert: 09.02.20 kl. 07:59

Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

