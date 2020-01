ETTERTRAKTET: Sander Berge følges av flere klubber etter innsatsen for Genk. Foto: Scanpix

Agent avkrefter United-påstander: – Sander er i Belgia

Tirsdag skrev engelske medier at Sander Berge (21) var på medisinsk sjekk hos Manchester United. Det stemmer ikke, får VG bekreftet.

– Sander er i Belgia. Han er i Genk. Utover det har jeg ingen kommentar, sier agent Morten Wivestad.

Han representerer den ettertraktede 21-åringen sammen med tidligere Stabæk-kaptein Mike Kjølø.

– Er han aktuell for Manchester United?

– Jeg har ingen flere kommentarer om Sander, sier Wivestad til VG.

I Belgia

Wivestad ankom Belgia mandag, etter det VG kjenner til. Der skal agenten ha vært i møter med Genk-ledelsen om Berges fremtid.

VG skrev søndag at Sheffield United har fått avslått et bud på rundt 200 millioner kroner for nordmannen.

Nå fortsetter arbeidet med Berges fremtid.

Har vært ettertraktet

Tidligere skal italienske Napoli ha vist konkret interesse for den 21 år gamle midtbanespilleren fra Asker.

Wivestad ønsker ikke å kommentere noe mer rundt Berges fremtid på nåværende tidspunkt.

