Lars Arne Nilsen fortsetter i Brann: – Har vunnet en maktkamp

Lars Arne Nilsen er kamplysten på å løfte Brann tilbake til toppen av norsk fotball og får fornyet tillit av styret i klubben.

– Styret har gitt Lars Arne ny tillit. Vi har hatt en grundig evaluering og gjennomgang i styret. Vi står samlet bak en ny satsing for å gjenskape Sportsklubben Brann i toppen av norsk fotball, sa Eivind Lunde, styreleder i Brann, på en pressekonferanse torsdag.

Avgjørelsen ble tatt på et styremøte samme formiddag på Brann Stadion og styrelederen sier at det var et enstemmig styre som fattet avgjørelsen.

– Sammen har vi bestemt oss for at vi skal snu dette. Forhåpentligvis skal vi gi Bergen et fotballag de kan være stolte av igjen. Vi er lite fornøyde med den sesongen som har vært. Vi skal snu dette og jeg har aldri vært så motivert og kamplysten som jeg er nå, sier Lars Arne Nilsen.

Brann endte på en skuffende 9. plass i årets eliteserie. I spillernes evaluering etter sesongen, skal over halvparten av spillergruppen ønsket et trenerskifte.

– Jeg har snakket med spillerne en til en. Jeg har fått de svarene jeg måtte ha for å gå videre. Jeg hadde ikke hatt sjanse hvis ikke jeg hadde hatt spillerne med meg, sier Nilsen til BT om evalueringen.

BT-kommentator: – Har vunnet en maktkamp

55-åringens fremtid har vært tema blant supportere og lokalmedier den siste tiden.

– Hvor tøft har dette vært for deg?

– Det har ikke vært noen enkel sak. Ikke enkelt å stå i situasjonen, men det har vært bra for meg å snakke med spillerne. Vi har hatt diskusjoner med Vibeke (daglig leder), Rune (sportssjef) og med styret om hvordan vi skal gå videre. Veldig glad for at vi skal stå sammen. Hvis vi skal bygge en kultur, må vi klare å gå gjennom litt motstand. Da er det enda morsommere å lykkes, sier 55-åringen.

Anders Pamer, kommentator i Bergens Tidende, er overrasket over styrets avgjørelse.

– Det er hans seiersdag. Nå kan han ta ferie og lade opp. Han hevder han er veldig motivert for å vise at han kan snu skuten. Han har komplett tillit fra sin sportssjef og klubbens daglige leder. Han har vunnet en maktkamp mot sine egne spillere og sitt eget publikum. Om det er det beste for Brann, er jeg usikker på, sa kommentatoren under BTs livesending.

– Det er ingen som er fornøyde. Ikke supporterne og ikke klubben. Men vi skal snu dette. Jeg tror at hvis vi kommer oss ut av dette, så kommer vi styrket ut av det, sier Nilsen til BT.

Nilsen tok over sjefsansvaret i Brann sommeren 2015 da Rikard Norling fikk sparken og ledet bergenserne tilbake til Eliteserien på første forsøk.

I comeback-sesongen på øverste nivå ble det en andreplass og Nilsen ble kåret til Årets trener.

I 2017-sesongen ble det en femteplass på bergenserne, før de slo tilbake og ble nummer tre sesongen etter. Høsten 2018 skrev han under en ny langtidskontrakt med Bergensklubben som knyttet ham til Brann ut 2022-sesongen.

