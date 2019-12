TÅRER: Adrian Pereira og Kristian Thorstvedt feirer cuptriumfen. Foto: Fredrik Hagen

Høiland om Viking-tårene: – Det er passion

ULLEVAAL (VG) (Haugesund – Viking 0–1) Tommy Høiland (30) satt på benken hele cupfinalen for Viking. Likevel gråt han av glede, og holder søndagens triumf som den største i hans karriere.

Det til tross for at han har to cupgull som Molde-spiller, og ble matchvinner i finalen mot Rosenborg i 2013.

– Dette er det største jeg har vært med på. Med en gjeng lokale spillere, du ser det etter kampen, det er ikke et tørt øye, det er passion, sa en rørt Høiland til VG i pressesonen, hvor han stadig måtte tørke gledestårene som presset på.

– Det forteller alt om den stoltheten vi har for laget. Det er laget med stor L, forklarer Viking-trener Bjarne Berntsen om Høilands kommentarer.

FEIRING: Tommy Høiland og Kristoffer Løkberg med kongepokalen foran Viking-supporterne. Foto: Fredrik Hagen

Høiland-tale i garderoben

Til VG forteller midtbanespiller Johnny Furdal at Høiland også holdt en tale i garderoben til spillerne etter kampen.

Sommeren 2017 returnerte spissen til Viking etter flere år i andre klubben, og ble med på nedrykket til 1. divisjon, i 2018 startet snuoperasjonen.

– Det er ikke er enn et par år siden vi lå nede med brukket rygg både sportslig og økonomisk. Det er mange som fortjener ros for det vi har fått til, ikke bare spillerne, men også de på kontoret, forklarer spissen.

Fra benken fikk Høiland se lagkameratene slå Haugesund 1–0, før han kunne sprinte bort til Viking-svingen å bli med i feiringen. I intervjuer med NRK rant tårene både hos kaptein Zlatko Tripic og midtbanespiller Kristian Thorstvedt.

– Følelsene tok overhånd

Kapteinen var nesten tom for ord i intervjuet, og innrømmet at han mistet kontrollen over seg selv i noen sekunder etter at sluttsignalet gikk.

– Jeg prøvde å løpe bort til fansen, men det tok ikke lang tid før jeg gikk ned og følelsene tok overhånd, sier Tripic, som så de siste minuttene fra benken etter å ha blitt byttet ut med en krampe.

27-åringen var kampens store profil. Han skaffet straffen, og ekspederte den selv i mål, noe som ble matchvinnerscoringen. En straffe Haugesunds Mikkel Desler mente var feil, men Tripic mente selv den var riktig:

For trener Berntsen ble det noen lange minutter på slutten.

– Jeg er stolt, sliten og veldig rørt. Jeg har det bra nå, smilte suksesstreneren som hadde fått skiftet fra joggebukse og boblejakke til festantrekk.

– Tyngste jeg har vært borti

Haugesund-trener Jostein Grindhaug fikk derimot kjenne på helt andre følelser.

– Jeg er 46 år og dette er tyngste jeg har vært borti, sa Grindhaug, og meddelte at kvelden nok kom til å bli «bedrøvelig».

Det synes han også kampen var fra et Haugesund-ståsted.

– Viking vant fortjent 1–0. Temaet i garderoben har vært at vi dessverre ikke gjorde oss fortjent til å vinne.

