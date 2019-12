KLAR FOR KAMP: José Mourinho har vunnet sine tre første kamper som Tottenham-manager før comebacket på Old Trafford. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Mourinho før United-retur: – De elsker Solskjær

MANCHESTER (VG) José Mourinho (56) går ikke med på at Manchester United-fansen skulle ønske han hadde jobben til Ole Gunnar Solskjær (46).

Nå nettopp

På portugiserens pressekonferanse dagen før comebacket på Old Trafford, nesten et år etter at han ble erstattet av nordmannen i managerjobben, la en journalist frem en påstand om at mange av klubbens supportere skulle ønske Mourinho fortsatt var manager, ettersom klubben ligger enda lavere på tabellen nå (9.) enn da 56-åringen fikk sparken (6.).

Men selv om han forventer «respekt» og en god velkomst av sine tidligere supportere, avfeier Mourinho påstanden om at Solskjær ikke vil bli støttet på Old Trafford.

– Jeg er ikke en skurk, jeg er ikke en fiende, men jeg er en trener som skal prøve å vinne mot Manchester United. Det er slik jeg tror de kommer til å se på meg.

– Når det gjelder Solskjær, er han personen som skal prøve å vinne kampen for United-fansen, så de kommer selvfølgelig til å støtte meg. De kommer ikke til å støtte meg. En fin velkomst er én ting, men støtte er noe helt annet, sier Mourinho og fortsetter:

– Det blir kanskje meg som får den fine velkomsten, men under kampen kommer de til å støtte Solskjær. Det er spillets natur, og naturlig på et sted med en utrolig historie og fans som forstår hva lidenskap for klubben er. De elsker klubben sin, så de elsker Solskjær.

Journalistene hadde nok håpet på noen verbale krumspring fra Mourinho før comebacket på Old Trafford og møtet med Manchester United, en klubb han utviklet et anstrengt forhold til mot slutten av tiden som manager i fjor, men portugiseren har åpenbart kommet seg videre. Han ønsket ikke å skape store overskrifter da han fikk spørsmål om gamleklubbens svake prestasjoner den siste tiden.

– Det er et lukket kapittel for meg. Jeg forlot klubben og brukte tid på å prosessere alt som skjedde. Jeg brukte tid på å forberede meg på min neste utfordring. Manchester United er, for å være ærlig, en del av historieboken min nå, sier Mourinho.

Selv om det ikke virket sånn mot slutten av tiden hans på Old Trafford, sier han at han var «glad», og at han har et veldig godt forhold til fansen. De ga ham stående ovasjoner da han dukket opp på Old Trafford som TV-ekspert tidligere i år.

– Jeg ble veldig rørt av den vakre velkomsten, sier Mourinho, som riktignok tror at United-fansen vil se annerledes på ham når han er manager for et motstanderlag som kommer på besøk.

Allerede etter to seriekamper i Tottenham-jobben har han klart å føre sitt nye lag over Manchester United på tabellen. Spurs ligger på femteplass, mens United ligger som nummer ni før onsdagens oppgjør, som vises på TV 2 Sport Premium 2 klokken 20.30.

Publisert: 03.12.19 kl. 15:47

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 14 13 1 0 32 – 12 20 40 2 Leicester City 14 10 2 2 33 – 9 24 32 3 Manchester City 14 9 2 3 39 – 16 23 29 4 Chelsea 14 8 2 4 28 – 20 8 26 5 Tottenham Hotspur 14 5 5 4 24 – 21 3 20 VIS MER Champions League

