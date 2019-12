NERVER: Lillestrøm er i helspenn før onsdagens kamp mot Start. Bildet er tatt etter 0–0-kampen mot Sarpsborg 08 i den siste runden den 1. desember. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

De har vært der i 45 sesonger på rad – i dag skjelver LSK-fansen

Lillestrøm spiller onsdag sin andre kvalifiseringsfinale – noensinne – og kan for første gang siden opprykket i 1974, rykke ned til nest øverste nivå i Norge.

I dag er det 16 290 dager siden Lillestrøm spilte det som ble den første kampen i en lang, lang rekke i Norges øverste divisjon, 27. april 1975 viste kalenderen.

Da møtte de Start – på Åråsen. I dag er det Start som – på Åråsen – kan sende Lillestrøm ned til OBOS-ligaen, 44 år og 228 dager siden deres første kamp der.

Siden opprykket har Lillestrøm vunnet ligaen fire ganger. Det har blitt en haug av medaljer, med fem annenplasser og tre tredjeplasser.

Det har også vært mange sesonger av det langt tyngre slaget, men bare én gang tidligere har Lillestrøm spilt i en kvalifiseringsfinale. Det var i 1990, og ble spilt som seriespill mellom LSK, Bryne og Eik-Tønsberg. Da vant Lillestrøm begge sine kamper, og holdt plassen.

14.-plassen dette året, som ga playoff, er en tangering av deres dårligste plassering, fra det nevnte kalenderåret 1990.

Da ble de nummer 10 i en divisjon bestående av 12 lag. Årets kvalifiseringsfinale går mot Start, og den første kampen i Kristiansand endte med 2–1-seier til sørlendingene. Nyansatte Tom Nordlie og «Fugla» har en tøff oppgave foran seg onsdag når de skal forsøke å forlenge Lillestrøms toppdivisjonsrekke.

I faktaboksen under kan du se hvordan Lillestrøm har gjort det siden opprykket for 45 år siden.

Jahn Teigen og Ole Ivars

VG har bedt noen LSK-kjenninger om å hente frem sine beste minner fra Romerike-klubben.

Blant dem som får en telefon, er Jan Åge Fjørtoft, som tirsdag var i Milano for å dekke Champions League-oppgjøret mellom Inter og Barcelona for Viasat.

– Mitt første minne er opprykket i 1975. Det var da jeg ble Lillestrøm-supporter. Og så husker jeg så godt året etter. Jeg ser det for meg. Intervjuet med Per Berg, snø i bakgrunnen, seier over Bryne og ligagull for første ganger, sier Fjørtoft, som senere skulle ende opp med å spille for Lillestrøm.

I 1988 fikk han et vondt minne, på et personlig plan. I en sesong hvor Lillestrøm ble nummer to i ligaen, skadet han seg på tampen av sesongen etter en kollisjon med motstanderlagets keeper. Kne mot kne.

Fjørtoft gikk gjennom opptrening uten å føle seg bedre, og endte opp med å operere og ha smerter i et halvt års tid. Da var det 1989-sesongen.

– Men vi vant ligaen det året. Jeg var der halve sesongen, og fikk akkurat nok kamper til å få ligagullet. Jeg dro til Rapid Wien etter en halv sesong, og måtte følge kampene fra Wien, før både mobil og internett. Jeg byttet klubb, men følte meg som en del av laget, sier den gamle storscoreren.

Senere skulle han også bli trener for «Fugla», og trekker frem 2007-sesongen, hvor gultrøyene ble nummer fire i ligaen og vant cupen.

– Jeg fikk se hva det betydde for Lillestrøm, og det var derfor det var stas. Ikke bare fordi jeg var manager. Det var en slags «Lillestrøm mot resten av Norge-følelse». Det var Lillestrøm mot resten av verden. Vi kom kjørende med buss inn til torget i Lillestrøm etter banketten og cupfinaleseieren. To sanger gikk på anlegget hele tiden: «Optimist» av Jahn Teigen og «Jag trodde änglarna fanns» av Ole Ivars (og Kikki Danielsson, journ.anm.). Det var et slags klimaks i det. Det var så spesielt at vi kjørte tre-fire runder rundt før vi parkerte.

MATCHVINNER: Tom Lund etter cuptriumfen i 1977. Foto: Erik Thorberg

Cupfinalen 1977

Også kommentatorlegende Arne Scheie mimrer tilbake på forespørsel fra VG. Han har mange minner med klubben, men klarer å plukke ut ett.

– Kanskje det største er fra 1977, cupfinalen. Da hadde de vunnet seriemesterskapet i kamp mot Bodø/Glimt (2. plass) og skulle møte dem i cupfinalen. Og der vant de med en scoring av «Tommy» (Tom Lund, journ.anm.) 14–15 minutter før full tid, mimrer Scheie, og utdyper hvorfor akkurat den triumfen står sterkt hos ham:

– Det er veldig sjeldent cupfinalen er mellom nummer én og to i ligaen, men ikke nok med det. Det var Tom Lund mot Harald Berg, de to store profilene. Det var kanskje den beste perioden til Lillestrøm, med deres beste spiller gjennom tidene mot det andre lagets beste spiller. Det var rett og slett mye samlet på én plass.

Magnus Powell rakk å runde 100 kamper for kanarifuglene mellom 2000 til og med 2006 og var etter endt spillerkarriere innom klubben som trener (ikke A-lagstrener). Hans beste minne kom da han scoret sitt første for klubben.

– Mitt første mål for LSK mot Enga på Ullevål i 2000. Derby-seier 1–0 og jeg fikk sangen min etter den scoringen. Jeg har mange gode minner med klubben, er stolt over å ha hatt på den gule og svarte drakten og spilt foran landets beste supportere. Jeg gleder meg til kamp, sier Powell til VG.

