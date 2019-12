Det var sterke følelser i sving i siste serierunde. Tromsø rykket ned i snøkaoset, Erling Moe og Molde feiret gull, Brann kollapset og Pål André Helland klarte ikke helt å juble over en bronsemedalje, akkurat. Foto: NTB scanpix

Kommentar

Skråblikk på snakkisene i Eliteserien: O’ jul med din vrede!

Litt flott, litt smått, mest skrått: Her er 10 ting som festet seg ved 2019-utgaven av Eliteserien.

En 246 dager lang reise er ved veis ende.

Meningene er mange om det vi har vært vitne til, men det har i alle fall ikke manglet på ting å snakke om gjennom maratonsesongen.

Hør bare her:

1) . «SNØSJOKK» I DESEMBER – I NORD ...

I en sesong der et så traurig ord som “terminliste” har stått uvanlig sentralt i ordskiftet, må nesten en kavalkade starte med slutten.

Skal vi se: 1. desember + hjemmekamp 69 grader nord = skikkelig overraskende at snø ville skjemme serieavslutningen. Eller?

De oppsettansvarlige sørget i det minste for å tillegge avslutningsrunden en dramatiserende dimensjon. Og drøyt to uker før jul er det klart for cupfinale.

2). KLOKKENE RINGER FOR NFF

Når mye står på spill i den aller siste serierunden, er det to hovedalternativer:

A) Sørge for at alle kampene blåses i gang samtidig, både fra start og etter pause, slik at forutsetningene blir mest mulig rettferdige.

B). Åpne for muligheten til å spille på resultat for enkelte av lagene, ved at enkelte kamper er ferdige før andre.

NFF gikk for B.

3). «DINOSAUR» I BESTE VELGÅENDE

Noen hevder at dinosaurene ble utryddet for 65 millioner år siden, men jordskjelvet som traff Mexico rammet neppe Stavanger. I alle fall har Bjarne Berntsen levd usedvanlig godt med kallenavnet, og det har ikke akkurat vært noe utdatert over hvordan Viking har fremstått under 62-åringens ledelse.

4) “SISTE-ELLEVEREN”!

«Byen e Bergen – og laget e bånn!». Slik har gjennomgangsmelodien mellom syv fjell vært i tiltagende grad utover høsten. Og Lars Arne Nilsen, treneren som normalt tilsynelatende tror at svaret på synkende interesse er å redusere oppmerksomhet, sørget i det minst for å skape litt blest om klubben i de to siste serierundene. Men med et fortegn som ikke akkurat slår an på Torgallmenningen.

Fasit for Bergens stolthet i runde 29 og 30: 1–11.

5). OG MOLDE BANKER RBK ...

5 av de 6 siste titlene hadde funnet veien til Trøndelag – men Rosenborg mente utviklingen ikke var god nok, og valgte å skifte trener. Det resulterte i poengkrise, internt bråk, tidlig cupexit og en serieslutt 16 poeng bak erkerival Molde. Erling Moe & co. har hatt mye å glise over i 2019, ikke minst tingenes tilstand på seiersvante Lerkendal.

6). ET GLIMT AV HÅP

Lite er hyggeligere enn når en underdog virkelig overrasker. Og selv om Molde i sum vinner et veldig fortjent gull, er det som har skjedd i Bodø også helt der oppe blant sesongens høydepunkter. Ikke minst er det Kjetil Knutsen har fått ut av unge spillere både gledelig og lovende for fremtiden.

7). THE BLUSS BROTHERS

Det ble mye snakk om fansen på tampen av sesongen, og ikke minst om når, hvor og hvordan de bør få lyse opp norske tribuner. Blussdebatten har ført til skarpe fronter, men på tampen av sesongen er det i det minste dialogvilje å spore. Men så spørs det om det finnes en middelvei både NFF, myndighetene og supportergruppene kan leve med.

8). HJEMKOMSTEN

2008-årgangen til Stabæk utfordrer selv de edleste RBK-varianter til tittelen som den sterkeste gjennom tidene i norsk eliteserie. Nå er mannen bak dette gullet, Jan Jönsson, tilbake på Nadderud. Og da glemte Bærumsklubben hvordan det var å slippe inn mål i en lang periode. En annen tidligere Stabæk-trener, Jörgen Lennartsson, hadde ikke akkurat samme flyt da han jobbet i Lillestrøm.

9). TOMME SETER

Kampen om folks tid hardner til, og Eliteserien 2019 går over i historiebøkene med det laveste snittet på 18 år. Tallene viser et snitt på 5781, og da er det åpent spørsmål hvor mange solgte seter som faktisk har vært besatt. Med Aalesund tilbake får vi håpe på et bidrag i positiv retning neste år.

10). HJELPEN SOM IKKE HJALP

Den lange sesongen skulle visst hjelpe klubbene som skulle i ut i Europa, men hvor mye verre kunne resultatene vært om vi hadde avsluttet for en måned siden? Tja. Det var noen lyspunkter, med Shamrock Rovers, Partizan og PSV ble fartsdumper her og der. Og klubben som tok seg til Europa League, Rosenborg, har akkurat satt en rekord. Som klubben med flest sammenhengende kamper uten seier i gruppespillet.

Ja ja, det var kanskje mer å grine enn å glise over denne sesongen ... Trøsten: Snart er det på’an igjen ...

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

