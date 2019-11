SLAGEN MANN: Bjørn Maars Johnsen etter Europa League-tapet mot LASK torsdag. Foto: Ole Martin Wold

Maars Johnsen ber om RBK-oppklaring: – Må vite hvilken retning vi skal gå i

TRONDHEIM (VG) Rosenborg-spiss Bjørn Maars Johnsen (28) synes det er for mange individuelle «løsninger» på RBKs problemer. Nå vil han ha en klarere plan.

På VGs spørsmål om hva spillerne og klubben trenger for å begynne å vinne fotballkamper, svarer 28-åringen:

– Ehh, et godt spørsmål. Min mening, og jeg er hverken trener eller leder, er at vi må samles i en stor gruppe og sørge for at vi vet hva vi skal gjøre, i neste kamp og for neste sesong. Vi må vite hvilken retning vi skal gå i. Det er for sprikende det vi gjør.

– Vi må holde sammen og være sterke. Det er den beste metoden. Du kan ikke gjøre det alene, tillegger han etter en ny skuffende Rosenborg-kveld med 1-2-tap for LASK i Europa League.

Får støtte fra Hansen

– Du så det i denne kampen. Etter at vi kom under 0-1, så gikk vi sammen som et lag, vi ble sterkere og scoret et mål, beskriver torsdagens RBK-målscorer.

– Er det en splittet gruppe, er det ulike meninger, eller hva?

– Nei, det er ikke en splittet gruppe, men alle vil fikse det. Vi fikser det ikke sammen som en gruppe. I de tøffeste tidene er man nødt til å stå sammen. Sånn er det også med kjærligheten, sier den AZ-eide spissen, som nylig fortalte at han håper på en permanent overgang til Rosenborg.

Keeper André Hansen støtter Maars Johnsens forslag når han sier at «jeg tror vi kan starte der, i hvert fall».

– Vi har vært gjennom en del i år. Vi begynte tidlig med 4-4-2, før vi etter hvert gikk bort fra det og gikk tilbake til 4-3-3. Vi fikk et oppsving, men så har det blitt utydelig igjen, litt avhengig av hvordan vi spiller, sier Hansen og beskriver videre ulike perioder med «fysisk og direkte fotball» og «mer spillende fotball».

– Da blir det veldig utydelig, da. Og det preger oss mentalt. Når det butter, og du ikke har noe veldig tydelig, er det vanskelig å finne de faste holdepunktene å klamre seg til, sier han.

les også Horneland etter trønder-kritikk: – Kanskje kan vi hente noen av de gamle hjem

Hansen mener det bare er én mann, trener Eirik Horneland, som kan finne ut hvor RBK skal.

– Det er opp til sjefen å sette retningen, og så er det opp til oss å bare føye oss.

– Vi skal selvsagt ha diskusjoner, og kunne komme med innspill, men det er viktig at trenerne kommer med retningen.

