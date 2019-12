KREVER HANDLING:Oslo fotballdommerlaug, her representert ved leder Henrik Skjevestad, har flere innspill til hvordan problemene med vold i fotballen kan håndteres bedre. Foto: Gisle Oddstad

Oslo-dommere vil straffe lag for spillervold

Vold og trusler på fotballbanen bør ikke bare gi utestengelse for spilleren det gjelder, men også bøter og poengtrekk for spillerens lag, mener Oslo fotballdommerlaug.

Nå nettopp

Det kommer frem i et brev sendt fra dommerorganisasjonen til NFF Oslo. Her legger de også frem flere forslag til hvordan det kan bli mindre av vold og trusler mot dommere, blant annet strengere straffer enn i dag og støtte til politianmeldelser av alvorlige saker som skjer på banen.

– NFF har ikke vært gode nok på å forebygge denne typen saker, det må de bare erkjenne. Det kan ikke være sånn at man risikerer å bli slått ned når man dømmer. Da må vi gjøre det vi kan for å unngå det, inkludert å straffe lagene, sier lederen av Oslo fotballdommerlaug, Henrik Skjevestad, til VG.

VG har nylig avslørt at flere av de som har blitt utestengt etter fotballvold har spilt mens de skulle sonet karantene:

– Er det ikke litt heftig å gi et helt lag kollektiv avstraffelse for noe en enkeltspiller gjør?

– Jo, det kan du godt si. Men tryggheten til dommerne er nødt til å settes først.

Skjevestad sier videre at hvis volds- og trusselproblematikken blir større, må dommerlauget i verste fall advare medlemmene mot å dømme enkelte lag – slik dommerne i Göteborg nylig gjorde det.

– Det er selvsagt ikke noe vi ønsker å gjøre, men en av få muligheter vi har til å aksjonere, sier Skjevestad.

Dette er en av situasjonene der dommere har blitt utsatt for vold de siste årene:

Forslaget om å straffe klubbene til voldsutøverne får støtte fra Svein Dahle, som nå er dommerveileder etter selv å ha dømt i en årrekke.

Dahle var med på å lage et regelverk i 2008 som blant annet ga mulighet til å gi lag både bøter og tvangsnedrykk hvis de hadde gjentatte grove hendelser.

– Sånt har noe å si. Får et lag en bot, kommer klubbkassereren løpende og spør hva de kan gjøre for å unngå at det skjer igjen. Og selvsagt betyr det noe for enkeltspilleren at han vet at at hele laget rykker ned om han oppfører seg som en tulling, sier Dahle til VG.

Se hvilken straff de ulike volds- og trusselhendelsene i fotballen kunne ført til om de hadde blitt behandlet i rettsvesenet:

Straff av laget til en spiller for noe spilleren gjør praktiseres ikke av NFF i dag.

Henrik Lunde, som leder en prosjektgruppe som blant annet skal se på sanksjonsnivået for vold og trusler i fotballen, skriver i en epost til VG at alle innspill blir vurdert i gruppens arbeid.

Publisert: 18.12.19 kl. 12:10

Mer om

Flere artikler