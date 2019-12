TRAKK SAKEN: Skatteetaten trakk saken mot Iversen Foto: Bjørn S. Delebekk

Adressa: Skatteetaten trekker konkursbegjæring mot Iversen

Dagen før Steffen Iversen (43) skulle møte i retten opplyser Adresseavisen at Skatteetaten har trukket konkursbegjæringen.

For mindre enn 10 minutter siden

Den tidligere landslagsspilleren og fotballproffen ble begjært konkurs av Skatteetaten i slutten av november. Iversen sa da at han ikke kjente til saken da VG kontaktet ham, og at han heller ikke kunne se for seg at han skulle være i Skatteetatens søkelys.

Dagen før saken skulle opp i retten skriver nå Adressa at Skatteetaten har trukket saken.

– Skatteetaten har taushetsplikt, og derfor kommenterer vi ikke enkeltsaker, sier Skatteetaten til VG.

Trønderen hadde en skattbar inntekt på 363.389 kroner for 2018 og betalte 170.615 kroner i skatt. Samtidig var han oppført med en formue på drøyt 4,5 millioner kroner.

Iversen sier til VG at han ikke ønsker å kommentere saken.

les også Steffen Iversen begjært konkurs

Hans aktive karriere på toppnivå var over i 2012 og bød blant annet på 79 landskamper og og totalt åtte års Premier League-spill for Tottenham og Wolverhampton. Sommeren 2004 flyttet Iversen hjem til Norge og gjorde suksess både i Vålerenga og Rosenborg i en rekke sesonger.

I etterkant har han blant annet vært fotballekspert for Eliteseriens tidligere rettighetshaver C More og har hatt gjesteopptredener i TV 2-programmet «FotballXtra» de siste to sesongene. I tillegg har han trent lag litt ned i divisjonene:

Først skrev han treårskontrakt med 4. divisjonslaget Haugar og var i Rogaland i to sesonger. De to siste sesongene har han trent bydelsklubben Trygg/Lade i Trondheim, også det i 4. divisjon. I år tapte ikke laget én kamp og scoret flest av alle, men tapte likevel tvekampen om opprykket med ett poengs margin til avdelingsvinner Tynset.

VG oppdaterer saken..

Publisert: 09.12.19 kl. 16:16

Mer om